מיכאל כץ (82) שנפצע באורח קשה מפגיעת טיל איראני בחיפה במהלך מבצע "שאגת הארי" נפטר מפצעיו, שלושה חודשים אחרי הפגיעה.

רעייתו של מיכאל, נינה, ספדה לו: "ביום ראשון הנורא ההוא נשברו חיי באבחת טיל איראני. זכיתי במתנת חיים חדשים ועל כך תודתי נתונה לבורא עולם - ומנגד מהיום והלאה אחיה את חיי החדשים כחצי בן אדם אחרי 55 שנות נישואים.

זה לא יהיה קל, ולנצח תחסר לי השלמות שמיכאל אהובי העניק לחיינו המשותפים, לילדינו ולנכדינו. מיכאל היה איש רעים להתרועע, אדם עם שמחת חיים שאהב את החיים וידע ליהנות מהם. כל מי שפגש בו התאהב בו מיד. הוא יחסר לא רק לנו, אלא גם לכל מכריו", הוסיפה.

ראש העיר חיפה, יונה יהב, ספד למיכאל: "בלב שבור קיבלתי את הבשורה על מותו של מיכאל כץ מפגיעת הטיל האיראני. מיכאל הקדיש את חייו לביטחונה של מדינת ישראל בעבודתו ברפאל, ונפגע בביתו במתקפה נפשעת שכוונה אל אזרחים בלב חיפה. במשך שלושה חודשים ליווינו בתקווה את מאבקו על חייו, והבוקר נפרדנו ממנו בכאב גדול. העיר חיפה מרכינה ראש ומחבקת את נינה, איתמר ויואב ואת הנכדים. נמשיך ללוות את משפחת כץ ככל שיידרש".