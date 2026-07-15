הקבינט המדיני-ביטחוני אישר אמש (שלישי) בשעות הלילה המאוחרות הקמת יישוב יהודי חדש בצפון השומרון, שיוקם מזרחית לשא-נור.

היישוב, שיכלול מאות יחידות דיור, יפעל תחת המועצה האזורית שומרון ויצטרף ל-18 היישובים החדשים שמקימה מועצת שומרון באזור במסגרת "תוכנית ההתחברות".

אישור היישוב מגיע לאחר עבודה מאומצת ואינטנסיבית של צוות מועצת השומרון ואמנה בחודשים האחרונים, בשיתוף פעולה הדוק עם מנהלת ההתיישבות. את המהלך לאישור בקבינט הובילו שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן שגורש מביתו בשא-נור ב-2005 וחזר בחודשים האחרונים להתגורר ביישוב עם משפחתו, בירך על ההחלטה. "לפני 21 שנה עשינו טעות איומה ועקרנו את יישובי צפון השומרון. היום, מול עינינו, אנחנו זוכים לראות את תיקון העוול ההיסטורי. לא רק שחזרנו לשא-נור, אנחנו מרחיבים אותה ומקימים לצידה יישוב יהודי חדש עם סמל יישוב משלו, כבר בחודשים הקרובים".

"מי שלא רצה את שא-נור אחת - יקבל שתיים", הדגיש. "במקום תוכנית הגירוש, אנחנו מבצעים יחד את תוכנית ההתחברות. שא-נור מזרח תעמוד איתנה על ציר 60 האסטרטגי, במקום שהיה בא"ח הצנחנים. זהו היישוב ה-19 החדש בצפון השומרון, והתשובה הציונית והביטחונית הנכונה והיחידה לטרור - עוד בנייה, עוד התיישבות ועוד אחיזה יהודית באדמת המולדת. עם ישראל מנצח".

אני מודה לשרים בצלאל סמוטריץ' וישראל כ"ץ על הובלת המהלך, לשרי הקבינט המדיני-ביטחוני ולראש הממשלה נתניהו על האישור, לאנשי מנהלת ההתיישבות על העבודה המשותפת, ומעל הכל - לחלוצים, לתושבים ולמגורשים שלא נשברו ולא ויתרו במשך 21 שנה. הצדק מנצח. אנחנו חוזרים הביתה, והפעם לתמיד", סיכם ראש המועצה.