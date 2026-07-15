בג"ץ הודיע הבוקר (רביעי) על ביטול מינויו של יהודה אליהו כמנהל רשות מקרקעי ישראל. אליהו צפוי לסיים את תפקידו בארגון בשבוע הבא.

עם זאת בהחלטה נקבע כי לא יחל מחדש ההליך כולו למינויו של אליהו אלא ישוב לוועדת האיתור. בנתיים אליהו יוכל להיות ממלא המקום עד למינוי הקבוע.

לפני שבוע וחצי דנו השופטים בעתירות שהוגשו נגד המינוי ובתום הדיון המליצו לבטלו ולהחזיר את ההליך לוועדת האיתור, אשר תידרש לראיין מחדש את שלושת המועמדים הסופיים, בהם גם אליהו. עוד הוצע להחליף שניים מחברי הוועדה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הבינוי והשיכון חיים כץ הודיעו לבג"ץ כי הם מקבלים את הצעת בית המשפט. על פי ההודעה שהוגשה, סוגיית המינוי תשוב לדיון בוועדת האיתור, לאחר החלפת שניים מחבריה - נציג שר האוצר מהרן פרוזנפר ונציגת הציבור עדית סולברג - בנציגים חדשים.

עוד צוין כי הוועדה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לראיין מחדש גם מועמדים נוספים מבין 14 המועמדים שהתראיינו בעבר.

נמסר כי עד לקבלת החלטה סופית על מינוי מנהל קבוע, ימנו ראש הממשלה, שר האוצר ושר הבינוי והשיכון ממלא מקום למנהל רשות מקרקעי ישראל בהתאם להוראות חוק שירות המדינה. לפי ההודעה, הגורמים הממנים יהיו רשאים למנות את יהודה אליהו לתפקיד ממלא המקום.