במהלך הדיון הסוער בכנסת על הצעת החוק להפסקת מעצרם של תלמידי ישיבות שהוגדרו כעריקים, עלה לדוכן הנואמים חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה) והציג קו הגנה מנומק לטובת החוק, כשהוא נשען על מסמכים צבאיים רשמיים.

לדברי פרוש, הצעת החוק המונעת את מעצרם של לומדי התורה אינה גחמה פוליטית, אלא יישום ישיר של המלצות "ועדת שקדי" - הוועדה המקצועית שהוקמה בדצמבר 2023 על ידי שר הביטחון דאז, יואב גלנט, לבחינת שילוב חרדים בצה"ל.

פרוש הציג מעל הבימה את מסמך היסוד של הוועדה, שבראשה עמד מפקד חיל האוויר לשעבר, האלוף (במיל') אליעזר שקדי, וכללה שבעה קצינים בכירים ובהם ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצה"ל (תומכ"א), תא"ל שי טייב.

"שקדי עצמו הדגיש כי הוועדה פעלה בתיאום ובתמיכה מלאה של הרמטכ"ל הרצי הלוי ומנכ"ל משרד הביטחון דאז, אייל זמיר (כיום הרמטכ"ל)", ציין פרוש. הוא ציטט מתוך דברי הפתיחה של הדוח, הממליצים על "שמירה על ערכי הליבה של העולם החרדי, ושמירה על לומדי תורה ש'תורתם אומנותם'".

פרוש תהה לנוכח מכתב ההתנגדות האחרון ששיגר הרמטכ"ל לחקיקה: "כיצד ייתכן שהדרג הפיקודי הבכיר ביותר מתנגד כעת לעמדה המקצועית שהוא עצמו היה שותף בכיר לגיבושה? הצעת החוק הזו, שקידם יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט, היא תרגום מעשי של המלצות הצבא למניעת קרע עמוק בעם".

חלקו השני של הנאום הופנה ישירות לעבר מערכת המשפט וגופי אכיפת החוק, ועורר סערה רבה בקרב חברי האופוזיציה במליאה. פרוש פנה לשופטי בג"ץ, הצפויים לדון בעתירות נגד החוק, והזהיר אותם מפני התערבות חוקתית:

"מעשיכם עד היום, בשיתוף הייעוץ המשפטי לממשלה, הובילו את החברה הישראלית לסף תהום וליצירת קרע בלתי ניתן לאיחוי. נציגי הציבור מנסים לכבות את האש; אם תבטלו את החוק הזה - אתם שופכים שמן למדורה והאחריות לתוצאות תהיה עליכם בלבד". פרוש אף קשר בדבריו בין הלחץ המשפטי לבין מקרי אלימות וחיכוך פיזי בין אזרחים למפגינים חרדים שנרשמו השבוע בכביש 1 ובאשדוד.

בהמשך, נשא פרוש פנייה חריגה ויוצאת דופן לעשרות אלפי שוטרי משטרת ישראל, וקרא להם לסרב לפקודות מעצר נגד עריקים חרדים אם החוק יבוטל על ידי בית המשפט: "אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בג"ץ יבטל את החוק, הוא יעשה זאת בחוסר סמכות. החוק שחוקקנו הוא המקור הסמכותי שמחייב אתכם, ואסור לכם לבצע מצוד אחר תלמידי ישיבות".

דבריו של פרוש נתקלו בקריאות ביניים חריפות מצד ספסלי האופוזיציה. חברי כנסת טענו מנגד כי השימוש בוועדת שקדי הוא "מניפולטיבי ומעוות את כוונת הוועדה", אשר נועדה להגדיל את היקף הגיוס ולא להעניק פטור גורף מחובת שירות ומעצר.

באופוזיציה תקפו את הקריאה לשוטרים לסרב פקודה וכינו אותה "פגיעה חמורה בשלטון החוק ובעקרון השוויון בנטל, דווקא בשעת מלחמה בה צה"ל זקוק בדחיפות לכוח אדם".