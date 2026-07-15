ניסיונם של הנאשמים המרכזיים בפריצה ובאירועי האלימות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, להשתחרר מתנאי מעצר הבית שנגזרו עליהם - נתקל בסירוב כמעט מוחלט של מערכת המשפט.

על פי דיווח שלומי הלר ב-i24NEWS, בית משפט השלום בירושלים דחה את מרבית דרישותיהם של ארבעת הנאשמים, תושבי בית שמש, והותיר את מעצר הבית על כנו.

כזכור, המהומה ההמונית התרחשה בחודש שעבר, כאשר המון משולהב צר על ביתו של השופט סולברג, ניפץ ציוד, גרם הרס סביב המבנה ואף ניסה לחדור אל תוכו, בעוד ניידות המשטרה המקומיות מתקשות להדוף את המתפרעים.

עד כה הוגשו כתבי אישום נגד ארבעה מעורבים בלבד, בעוד המארגנים והיוזמים של המפגן האלים טרם אותרו על ידי כוחות הביטחון.

בדיון שנערך השבוע, התנגדה הפרקליטות נחרצות לכל הקלה בתנאי המעצר, תוך שהיא מזהירה כי השטח הציבורי עדיין תוסס ואלים במיוחד. בית המשפט קיבל עמדה זו באופן כמעט מלא. השופט טישלר הדגיש בהחלטתו כי מדובר באירוע חריג וקיצוני בחומרתו:

"כתב האישום מתאר מסכת חמורה ויוצאת דופן. המסוכנות של הנאשמים זועקת מעצם ההחלטה לפעול ישירות מול שופט עליון, מתוך מטרה מוצהרת להפחיד אותו ולהרתיע אותו מלעסוק בסוגיות המצויות בליבת הוויכוח הציבורי. הנאשמים הוכיחו כי אין להם שום עכבות, והצטרפו להמון אלים שכמעט פרץ לתוך ביתו הפרטי של השופט. הרושם הברור הוא שהם פעלו תחת הנחיות ישירות של מובילי דעה ומנהיגים בקהילתם".

השופט טישלר סירב לקבל את טענות הסנגורים לפיהן חלוף הזמן מצדיק את שחרורם של הארבעה, וקבע כי חוסר היציבות ברחובות מהווה שיקול מרכזי בהחלטתו.

"המציאות מוכיחה כי סוגיית גיוס בני הישיבות ממשיכה להצית את השטח במלוא העוצמה, וההפגנות החרדיות גולשות לעיתים קרובות לפסים אלימים. קיים חשש ממשי כי הנאשמים, המונעים מאותו זעם אידיאולוגי, יישמעו שוב לקריאות המנהיגים וייצאו להלך אימים על נבחרי ציבור או עובדי מדינה אחרים הקשורים לסוגיה. בעת הזו, לא ניתן לתת בהם את האמון המינימלי הנדרש כדי לבטל את מעצר הבית".

ההקלה היחידה שאישר בית המשפט לנאשמים היא יציאה מבוקרת ותחת פיקוח לתפילות במהלך השבת בלבד, בעוד שבשאר ימות השבוע הם יישארו מרותקים לבתיהם תחת תנאים מגבילים קשוחים.