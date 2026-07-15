מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין שלישי לרביעי) סופית את חוק הכשרות הממלכתי החדש - תיקון מס' 5 לחוק איסור הונאה בכשרות.

החוק החדש מביא לקיצה באופן רשמי את הרפורמה של השר לשעבר מתן כהנא משנת 2021, שהפריטה למעשה את השוק ואיפשרה לגופי כשרות פרטיים להעניק תעודות הכשר עצמאיות.

ההצבעה הלילית עברה על חודו של קול - 46 חברי כנסת הצביעו בעד מול 41 מתנגדים מהאופוזיציה, ללא נמנעים.

החל מעכשיו, הסמכות להענקת תעודות הכשר מופקעת לחלוטין מידי גופים ובעלי עסקים פרטיים, וחוזרת לניהול ממלכתי מלא. הגורמים היחידים שיוכלו להעניק תעודת כשרות בישראל הם מועצת הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים מוסמכים והרבנות הצבאית (עבור מתקני צה"ל וכוחות הביטחון).

לצד החזרת הסמכות לרבנות, החוק החדש מסדיר היבטים פנימיים במערך ההשגחה. המרכזי שבהם הוא ניתוק הזיקה הכלכלית הישירה בין משגיח הכשרות לבעל העסק המושגח - צעד שנועד לנטרל ניגודי עניינים ולוודא שהפיקוח נעשה ללא לחצים מסחריים.

יוזמי החוק וברבנות הראשית הסבירו כי הפרטת מערך הכשרות יצרה כאוס ואיפשרה לרבנים שאינם עובדי ציבור לקבוע תקני כשרות פרטיים, דבר שפגע באובייקטיביות ובאמינות המערכת והכניס אליה שיקולים כלכליים זרים של תעשיית המזון.

באופוזיציה מתחו ביקורת חריפה על החוק וטענו כי מדובר בפגיעה קשה בתחרות החופשית שעלולה לייקר את מחירי המזון לצרכן. מנגד, בקואליציה חגגו את המהלך כהישג דתי ופוליטי משמעותי.

יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, בירך על אישור החוק: "הבטחנו לתקן את הרפורמה ההרסנית של ממשלת בנט ולפיד - וקיימנו בסיעתא דישמיא. זהו יום של בשורה לכל שומרי המסורת במדינת ישראל.

"כשרות היא לא עסק מסחרי, כשרות היא אחריות ממלכתית של כולנו. החזרנו את הסמכות למקומה הטבעי תחת הרבנות הראשית. ברגע הזה אני חושב על מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, שנאבק כל חייו לביצור מעמדה של הרבנות הראשית, והיום זכינו להמשיך בדרכו בגאווה".