בית הדין הצבאי גזר חמש שנות מאסר בפועל על חייל בשירות סדיר, אשר הודה והורשע בעבירות ביטחוניות חמורות של מגע עם סוכן חוץ וכן מסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב.

מפרטי הפרשה עולה כי במהלך שנת 2025 החל הנאשם לקבל הודעות בחשבון הטלגרם הפרטי שלו מגורמים שונים, שחלקם זוהו בהמשך כקשורים לאיראן. ההודעות הללו כללו הצעות לעבודות שונות ומגוונות. בהמשך לכך, פנה אל החייל סוכן חוץ איראני באופן ישיר והציע לו להרוויח סכומי כסף תמורת ביצוען של משימות צילום בשטח.

החייל נענה להצעה ושלח לאותו סוכן איראני שני סרטונים שבהם מתועדים יירוטי טילים, אותם צילם בעצמו באזורים אזרחיים במהלך מבצע "עם כלביא". עבור אחד מהסרטונים הללו הוא אף קיבל תשלום מהמפעיל. מעבר לכך, העביר הנאשם לסוכן האיראני סרטונים נוספים שצולמו במרחבים אזרחיים, ובכלל זה תיעוד של פגיעת טילים ישירה שאותו איתר ברשת האינטרנט. בסופו של דבר, בשל לחץ כבד שבו היה נתון, החליט החייל לעדכן גורם רשמי ביחידתו הצבאית על דבר הקשר שהוא מקיים עם סוכן החוץ. למחרת הדיווח הוא נעצר על ידי חוקרי שב"כ.

במסגרת שלב הטיעונים לעונש, דרשה התביעה הצבאית מבית הדין לגזור על החייל עונש מרתיע של שבע שנות מאסר לריצוי בפועל, לצד עונשים נלווים. נציגי התביעה הדגישו בפני השופטים את החומרה היתרה ואת פוטנציאל הסיכון הממשי הטמון במעשים אלו, תוך הדגשת הצורך ביצירת הרתעה אישית וכללית כאחד.

בבואו לקבוע את העונש, התייחס בית הדין הצבאי לחומרתן הבולטת של העבירות, למעמדו של הנאשם כחייל בשירות פעיל ולעובדה שהמדינה מצויה במצב מלחמה. עם זאת, השופטים בחרו להתחשב במספר נסיבות, ובהן העובדה שהחייל לא העביר מידע צבאי מסווג או כזה שהגיע לידיו במסגרת תפקידו בצה"ל, וכן בכך שהוא זה שבחר לקטוע את הקשר באופן יזום ודיווח על כך למפקדיו ללא דיחוי.

בסופו של דבר, גזר בית הדין על החייל חמש שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס כספי בגובה של 1,000 שקלים והורדה מיידית לדרגת טוראי.