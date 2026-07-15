רגע לפני תשעה באב, מתקיים הערב (רביעי) כנס "נכספה" השלישי בהיכל שלמה בירושלים.

האירוע החל בשעה 19:30 ומוקדש להתעוררות, געגוע וכיסופים לבית המקדש באמצעות דברי תורה, התוועדות ושירי כיסופים.

בין המשתתפים בכנס: הרב שמואל אליהו, הרב יהודה קרויזר, הרב אלישע וולפסון וסגן ראש העיר ירושלים אריה קינג. בהמשך הערב תתקיים התוועדות מיוחדת בהשתתפות הרב אייל יעקובוביץ', הרב יהושע שמידט, הרב אלישע וולפסון והרב שמואל מורנו.

את הערב מלווה הזמר ביני לנדאו בשירי כיסופים למקדש, בליווי כלי נגינה ובניגונים העוסקים בגעגוע לבית המקדש. קיום המופע בתקופת בין המצרים נעשה בהיתר מיוחד שניתן על ידי הרב דב ליאור.

מארגני הכנס מציינים כי מטרת האירוע היא לחזק את הכיסופים לבניין בית המקדש ולהעניק לציבור ערב של תוכן, חיבור ותקווה לקראת צום תשעה באב. הציבור מוזמן להצטרף לשידור החי ולהשתתף בערב שייערך בסימן אהבת המקדש והתחדשות הכיסופים.