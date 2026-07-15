בסוף זה קרה. ראש הממשלה שר האוצר וראשי המועצות ישבו מחויכים סביב השולחן וחתמו על הסכם גג להזרמת 8.5 מיליארד שקלים לשומרון. 'היעד הוא מיליון תושבים' זו הכותרת שיצאה. ומעבר לסוגיה הפוליטית יש פה גם אמירה נדלני"ת משמעותית.

בזמן שלאולפנים עוד לא נמאס מלדבר על ימין ושמאל, הדיבורים על "המהפכה של השומרון" הפסיקו להיות סיסמת בחירות ובתקווה יהפכו לתוכנית עבודה כלכלית ופרקטית שתצא לפועל.

למה זה לא רק אירוע פוליטי אלא אמירה נדלני"ת? כי כשהמדינה מתחייבת להזרים תקציבי עתק לתשתיות של עיר (מועצה במקרה הזה) מעבר לקו הירוק, היא בעצם מצהירה קבל עם ועדה: כאן יגורו מאות אלפי התושבים הבאים של מדינת ישראל. אין אופציה אחרת.

למה זה קורה?

לא צריך להכיר לעומק את המספרים של גוש דן והשרון כדי להבין שמרכז הארץ עלה על גדותיו. משפחה ממוצעת לא יכולה, וגם לא תוכל בעתיד הנראה לעין, לקנות דירה נורמלית במרכז בלי להשתעבד למשכנתאות חונקות לכל החיים. עתודות הקרקע אוזלות, תהליכי ההתחדשות העירונית זוחלים בקצב שלא מדביק את הגידול הטבעי, והמחירים יצאו מכל פרופורציה הגיונית.

ברמה הנדל"נית, השומרון הוא כבר מזמן לא "אלטרנטיבה בדיעבד". הוא עתודת הקרקע הזמינה וההגיונית היחידה שנשארה במרחק נסיעה סביר ממוקדי התעסוקה של תל אביב והשרון.

הסכמי הגג שינו את השיטה.

פעם, המדינה הייתה עובדת בשיטה הישראלית של "יהיה בסדר, תאשרו דירות את כל השאר נפתור אח''כ". ראשי הרשויות, בצדק מבחינתם, תקעו את הפרויקטים. הם הבינו שתוספת תושבים ללא תשתיות, מחלפים ומוסדות חינוך, פשוט תכניס את המועצה לגירעון ותקריס את המערכת.

המדינה הבינה שהדרך היחידה להזיז תהליכים ברמה הלאומית היא שותפות אינטרסים מלאה.

הסכם גג הוא חוזה מחייב בין המדינה, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והמועצה. כשהרעיון הוא פשוט - בואו נעשה ביזנעס ביחד.

המועצה תאשר היתרי בנייה בקצב מסחרר. המדינה ורמ"י מתחייבות להזרים את הכסף לתשתיות מראש. הכנסות משיווק הקרקעות נצבעות ישירות לטובת אותו אזור. לא מחכים שהתושב הראשון יגיע כדי לסלול לו כביש או לבנות לו בית ספר - המדינה בונה את תשתיות העל לפני שהטרקטורים עולים על הקרקע לבניית הבתים. כולם מרוויחים.

כבישים מחליפים אידיאולוגיה

הזרז האמיתי לעליית מחירים בנדל"ן הוא תמיד נגישות. ומה שהסכם גג תמיד מביא איתו הוא גם בשורה בתשתיות. כביש 5 הרחבת נתיבים וחיבור מהיר למרכז הם לא רק עוד פרויקט של נתיבי ישראל - זו גם מהפכה תודעתית… כשהדרך מתקצרת, הנסיעה בטוחה יותר וזה מרגיש כמו נסיעה 'רגילה' ולא מחוץ לקו הירוק - תושבים חדשים מגיעים, נוצר ביקוש והמחירים עולים.

פוליטיקה לא תשנה את העובדות בשטח ואת חוקי ההיצע והביקוש. ממשלות יתחלפו, הכותרות בעיתונים ישתנו, אבל הגידול הדמוגרפי המבורך של ישראל זקוק לפתרונות.

השומרון הוא הפתרון הזה. והבשורה של מיליון תושבים בשומרון היא לא רק מבורכת אלא גם פתרון מעשי למצוקת הדיור.

האם הסכם הגג הזה יצא לפועל בשנים הקרובות או יישאר כתוכנית במגירה? זה המבחן האמיתי של הפוליטיקאים. ימים יגידו.

הכותב הוא דביר דימרי, יזם נדל"ן ומוביל קהילת יותר נדל"ן משכל