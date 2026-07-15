הפקת פסטיגל 2026 הודיעה היום (רביעי) כי השחקנים יניב סויסה ודניאל סטיופין מצטרפים לנבחרת המשתתפים של המופע, שייערך במהלך חג החנוכה.

סויסה וסטיופין מוכרים לקהל הרחב בעיקר בזכות דמויותיהם ניסים ואנטולי בסדרת הטלוויזיה "קופה ראשית", והפכו לאחד הצמדים המזוהים עם הסדרה.

השניים יעלו לראשונה יחד על במת הפסטיגל, במסגרת המופע החדש של שנת 2026, ויצטרפו לנבחרת הכוכבים שכבר נחשפה על ידי ההפקה.

דניאל סטיופין השתתף לאורך השנים במגוון הפקות טלוויזיה, קולנוע ותיאטרון, בעוד יניב סויסה ביסס את מעמדו כשחקן וקומיקאי עם שורת תפקידים בעולם הבידור הישראלי.

בהפקת הפסטיגל ציינו כי הצמד צפוי להביא לבמה את הכימיה הקומית שאפיינה את הופעותיהם המשותפות לאורך השנים.