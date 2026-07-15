מסיבת ההודיה צילום: יצחק קילשטוק

ישיבת ההסדר "אור וישועה" בחיפה ערכה מסיבת סוף שנה חגיגית וחתמה את זמן הקיץ בערב מרגש שבמרכזו עמדה מסיבת הודיה מיוחדת לתלמיד הישיבה, לוחם השריון איתן מאיר סבג, שנפצע באורח קשה ברצועת עזה לפני כשנה ועדיין נמצא בהליכי שיקום.

במסגרת הערב שיתף סבג את תלמידי הישיבה ברגעי הפציעה, במסע השיקום שעבר ובניסים שליוו אותו. "המטען היה אמור להתפוצץ בעוצמה גדולה הרבה יותר, וברוך ה' זה לא קרה. כשהוציאו אותי מהטנק כבר לא נשמתי, וברגעים האלה הבנתי אחר כך עד כמה כל נשימה היא נס. הרופאים אמרו שלא הבינו איך התעוררתי כל כך מהר, אבל מבחינתי זו הייתה רק יד ה'".

סבג סיפר גם על הרגעים שחיזקו אותו בבית החולים: "הגיעו אליי הורים שכולים שאיבדו את הבן שלהם שבועיים קודם ובאו לחזק דווקא אותי. זה נתן לי כוח עצום. גם החברים מהישיבה שהגיעו בכל שבוע נתנו לי משהו לחכות לו. בתוך שישה חודשים של אשפוז, הידיעה שביום רביעי יבואו מהישיבה הייתה מקור של כוח".

בדבריו הוסיף: " הפציעה לימדה אותי פרופורציות. אנחנו חושבים שנשימה היא דבר מובן מאליו, אבל כל נשימה היא נס. פגשתי גם אלפי אנשים טובים, מתנדבים ואזרחים שבאו רק כדי לחזק. אין לי דרך להודות לכל מי שהציל אותי, ביקר אותי, התפלל עליי וליווה אותי. אני פשוט אומר תודה".

במסגרת הערב החגיגי ציינו תלמידי הישיבה גם את סיום מסכת שבת בסדר בקיאות, לאחר שלמדו את המסכת לאורך כל זמן הקיץ. בנוסף, נערכה מסיבת גיוס לכ-30 תלמידי הישיבה שעתידים להתגייס במחזור אוגוסט הקרוב למחלקות הבני"שים ביחידות הקרביות, כאשר חבריהם ורבני הישיבה בירכו אותם לקראת יציאתם לשירות משמעותי בצה"ל.

ראש הישיבה, הרב ידידיה זייני, בירך את תלמידי הישיבה ואמר: "אנו מסיימים שנה מורכבת ומשמעותית, שבה זכינו להמשיך לבנות את בית המדרש מתוך לימוד תורה, צמיחה אישית ואחריות לעם ישראל, גם בתקופה של מלחמה ואתגרים לאומיים.

מסיבת ההודיה לאיתן מבטאת את הרוח הזו באופן המובהק ביותר. איתן מזכיר לכולנו מהי גבורה אמיתית - לא רק בשדה הקרב, אלא גם בהתמודדות היומיומית של השיקום, באמונה, בענווה ובהכרת הטוב. הזכות ללוות אותו היא זכות גדולה עבור הישיבה כולה. אנו מודים לקב"ה על הנס הגדול ומתפללים שימשיך להתחזק, לשוב לאיתנו ולהמשיך לצמוח בתורה, בשמחה ובבריאות שלמה".