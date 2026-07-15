סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל, הגישה הבוקר (רביעי) מכתב התפטרות מתפקידה לשר החוץ גדעון סער, עד לא מכבר יו"ר המפלגה אותה עזבה.

"שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל. אני מתפטרת מתפקידי כסגניתך", כתבה השכל במכתבה לסער.

השכל הודיעה אמש על כוונתה להתפטר לאחר אישור החוק שמפסיק מעצר עריקים חרדים בכנסת.

"זה חוק שפוגע במשרתים ובביטחון המדינה, הוא פוגע במי שבמשך שלוש שנים משרתים את המדינה ושילמו מחירים קשים. חוק הפטור עבר, ולכן החלטתי להתפטר מתפקידי בממשלה - אינני יכולה יותר לעמוד מהצד", אמרה.

היא הוסיפה "לפני שנתיים, כשנכנסתי לתפקידי, הבטחתי לעצמי דבר אחד: לעשות הכל למען מדינת ישראל, דווקא בימים המורכבים והמאתגרים בתולדותיה. עשיתי זאת מתוך אמונה חזקה שבזמני משבר, האחריות שלנו היא להתייצב בחזית, להילחם על התדמית של המדינה בעולם ולהיות קול שפוי עבור אזרחי ישראל. עבדתי מסביב לשעון, נלחמתי באנטישמיות מעל לכל במה אפשרית, והאמנתי שבתוך הממשלה אוכל להוות גורם מאזן שידאג לאינטרס הלאומי הרחב. אך בחודשים האחרונים, הניסיון שלי לשמור על המדינה מתוך הבית פנימה הגיע לקצה גבול היכולת".

לדבריה "בשעה שמיטב בנינו ובנותינו נלחמים בחזית, מקריבים את חייהם ונושאים בשירות בטחוני כבד מנשוא, הממשלה בחרה לקדם חקיקה המנוגדת לערכי הימין בו צמחתי, שביטחון וחירות עומדים בו, תמיד, בראש סדר העדיפויות. כפי שהצהרתי בניסיונות לקידום הפטור מגיוס, ולאחריהם הפטור ממעצר לעריקים, אם יעברו הם חציית קו אדום שאינני יכולה להשלים איתו. לא כנציגת ציבור, ולא כאזרחית שחרדה לעתיד ילדיה".

"הבחירה שלי היא פשוטה לשים את ישראל במקום הראשון . לפני האישי. אני בוחרת לעזוב את תפקידי כסגנית שר החוץ ולהתייצב, כפי שתמיד עשיתי, לצד חיילי צה"ל, לצד המשרתים, ולצד הרוב הישראלי הציוני שנושא בחובה המוסרית והביטחונית של המדינה. אני חיילת של ישראל וכך יהיה גם בעתיד", סיכמה השכל.

בסיעת הימין הממלכתי האשימו בתגובה את השכל כי לאחר שכיהנה כסגנית שר החוץ מטעם הסיעה, ניסתה להפוך לסיעת יחיד שעות לפני פיזור הכנסת - מהלך שלדבריהם הוא מופרך, חצוף וכפוי טובה.

"הסיבה היחידה להשתוללות של סגנית השר השכל היא כשלון ניסיונה לסחוט כספי מימון מפלגות, כדי שאלה יאפשרו לה לנסות לסחור בהם על מנת להשיג מקום בכנסת הבאה. ניסיונה להפוך לסיעת יחיד שעות ספורות לפני פיזור הכנסת - ואחרי שמיצתה את הקדנציה כסגנית שר החוץ מטעם הסיעה - הינו מופרך, חצוף, כפוי טובה וכמובן אינו עומד בתנאים הקבועים בחוק", לשון תגובת הסיעה.