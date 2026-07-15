אריאלה מילר בסיבוב שערים צילום: באדיבות המצלם

כאלף בני אדם מכל רחבי הארץ השתתפו אתמול (שלישי) בסיבוב השערים החודשי סביב הר הבית, לכבוד ראש חודש מנחם-אב.

המשתתפים התכנסו ברחבת הכותל, הקיפו את הר הבית דרך רחובות העיר העתיקה וסיימו את המסלול במעלה שער האשפות.

האירוע הוקדש לזכר סרן רואי מילר הי"ד, שראש חודש אב הוא תאריך הולדתו. אמו, אריאלה מילר, סיפרה בהתרגשות על הקשרים שנרקמו סביב הנצחת בנה ועל החיבור לדגלי המקדש לזכרו.

אריאלה מילר אמרה במהלך האירוע, "הרוח של אחדות ישראל מלווה אותנו כשם שהיא מלווה את כל החיילים שאנו קוראים להם חיילי הגאולה. אנחנו מודים על הזכות לקחת חלק במעמד המפעים הזה. אנחנו כאן בתפלה לגאולה במהרה, ביאת המשיח, בניין המקדש ותחיית המתים".

הרב יוסי פלאי, מנחה סיבוב השערים, הוסיף "לסיבוב השערים בראש חודש אב יש עוצמה מיוחדת. מצד אחד אנחנו מציינים את אבלות החורבן ונמנעים מהשמעת מוזיקה אלא רק שירה בפה, ומצד שני יש תחושה חזקה של צעד נוסף בדרך למקדש".

"הרב יצחק גינזבורג אמר לנו כי הכוונה המתאימה לסיבוב השערים היא כמו סיבובי הכלה סביב החתן - אנחנו, עם ישראל, הכלה, והקב"ה הוא החתן. הסיבוב מבטא את השתוקקות התחתונים ואז הקב"ה פוקד אותנו מלמעלה, ובקרוב יתקיים בנו 'ישיש עלייך אלוקייך כמשוש חתן על כלה'", סיכם.