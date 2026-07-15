רום ברסלבסקי הסיר קעקוע מהיד באדיבות "להסירנו"

שורד השבי רום ברסלבסקי שיתף בפוסט אישי כי החל בתהליך הסרת הקעקוע שעל גופו. את דבריו פתח בפסוק, "וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם", והוסיף הודיה על שחרורו ועל היותו בן חורין.

ברסלבסקי כתב, "אבא תודה על הזכות להסיר את הקעקוע שעל גופי. אבא תודה על הזכות להיות חופשי ומאושר. אבא תודה על הזכות להיות יהודי. אבא תודה על הזכות לא להיות חטוף בעזה". לדבריו, ההחלטה להסיר את הקעקוע התקבלה כחצי שנה לאחר שחרורו.

הוא שחזר כי במהלך השבי, בחודשי הקיץ, אחד המחבלים אילץ אותו ללבוש ז'קט כדי להסתיר את הקעקוע שעל גופו. לדבריו, "המחבל הכריח אותי ללבוש ז'קט על מנת שלא יראו את הקעקוע שלי... והכתובת קעקוע הזה היא מה שהסגיר אותי יהודי".

ברסלבסקי הוסיף כי בחר להסיר את הקעקוע באמצעות טיפולי לייזר למרות הכאב הכרוך בכך. "החלטתי לקחת על עצמי להסיר את הקעקוע הזה בצריבת לייזר ישירות על הגוף, ולסבול - אך ורק במטרה אחת - לעבוד ולשעבד את קודש הקודשים, הקדוש ברוך הוא", כתב.

את דבריו חתם בהודיה על שחרורו ועל הדרך שעבר. "אבא תודה על שבי בעזה ותודה על ייסורים שהיה, תודה על כל קושי שהכנסת לי לחיים. ככה נראית יהדות. 'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'"