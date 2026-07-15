ארגון כושרות בירך על אישור תיקון חוק איסור הונאה בכשרות במליאת הכנסת, שאושר ברוב של 46 תומכים, והגדיר אותו "בשורה היסטורית לכל שומרי הכשרות".

בארגון ציינו כי מדובר בחוק שקידומו נמשך קרוב לעשור וזוכה לתמיכתם של רוב מניין ובניין רבני ישראל, לרבות הרב הראשי לישראל וחברי מועצת הרבנות הראשית לישראל.

הארגון ציין כי החוק מחזיר את מערכת הכשרות למסלול באמצעות תקן כשרות אחיד, שקיפות, אכיפה, דיגיטציה, הסמכת משגיחים ומנגנוני פיקוח ובקרה שימנעו את הכשלים שנחשפו בשנים האחרונות. עוד הודו בארגון לח"כ אוהד טל על הובלת המהלך ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הגיבוי שאפשר את קידום החוק.

חברי הארגון הוסיפו כי כעת יש להניח את המחלוקות בצד ולפעול יחד ליישום החוק. "הכשרות היא של כולנו".

לאחר אישור החוק פרסם ח"כ מיכאל מלכיאלי הודעה שבה אמר, "לאחר שנים של מאבק עיקש בהובלתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, זכינו לתקן את רפורמת כהנא אשר איימה להבקיע את חומות הכשרות בארץ הקודש".

עוד הוסיף כי הרפורמה תחזק את הרבנות הראשית לישראל ורבני ישראל, תסדיר את העסקתם של משגיחי הכשרות, "בניגוד לפייק שהופץ בידי גורמי אינטרס", תאפשר גם הורדה של יוקר המחיה למען כלל אזרחי ישראל.