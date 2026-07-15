ארגון יד לאחים פנה לרמטכ"ל בדרישה להפסיק באופן מיידי את קיומם של אירועים צה"ליים באולם "הפוויליון" שבמרכז כלל בירושלים. לטענת הארגון, האולם שייך לקהילה של "יהודים משיחיים" ומשמש דרך קבע לפעילות מיסיונרית המכוונת ליהודים.

הפנייה הגיעה בעקבות תיעוד שלפיו גדוד "המפץ" 607 קיים השבוע כנס יחידתי במקום. בארגון ציינו כי לא יעלה על הדעת שצה"ל יהיה, גם אם בשוגג, מקור הכנסה ומקור כבוד לגורמים הפועלים להעברת יהודים על דתם.

במכתב, שהעתק ממנו הועבר גם לרבנות הצבאית הראשית, נטען כי אין מדובר באולם אירועים רגיל, אלא במתחם המשמש לתפילות ולטקסי פולחן נוצריים של הקהילה המשיחית. עוד הזהירו כי קיום אירועים צבאיים במקום עלול להציב חיילים דתיים בפני התנגשות בין מחויבותם הצבאית לבין אמונתם הדתית, וכי התשלום עבור השימוש באולם מעניק תמיכה כלכלית ולגיטימציה לגוף העוסק, לטענתם, בפעילות מיסיונרית.

בארגון כתבו לרמטכ"ל כי, "גורמי הצבא שאישרו את קיום האירועים במקום אינם מודעים לזהותו האמיתית של המתחם". עוד הוסיפו כי "עצם קיומם של אירועים צה"ליים במתחם, על התשלום הכרוך בכך, מהווה תמיכה כלכלית ישירה בגוף מיסיונרי, ומעניק לו חותמת לגיטימציה רשמית מטעם צבא ההגנה לישראל".

עוד נכתב כי חיילים שומרי מצוות עלולים למצוא עצמם בפני דילמה בין השתתפות באירוע יחידתי לבין מחויבותם ההלכתית. "לא יעלה על הדעת שצה"ל, צבאו של העם היהודי, יהיה, ולו בשוגג, מקור הכנסה ומקור כבוד לגורמים הפועלים להעברת יהודים על דתם", כתבו.

בסיום המכתב הביעו בארגון הערכה כי האירועים נקבעו בתום לב ומבלי שהגורמים הרלוונטיים היו מודעים לאופי המקום. עם זאת, הם קראו לצה"ל להפסיק לאלתר את קיום האירועים במתחם זה ובכל מתחם השייך, לטענתם, לגופים מיסיונריים.