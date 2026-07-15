הפרקליטות החליטה לסגור את תיק החקירה נגד הרב צבי טאו, ממנהיגי זרם "הר המור" בציונות הדתית, לאחר שנים שבהן התנהלה החקירה.

על פי הדברים שנאמרו בדיווח של אבישי גרינצייג במהדורת חדשות i24, לאורך השנים הוגשו נגד הרב טאו כמה תלונות בחשד לעבירות מין, ובסופו של דבר הוחלט לסגור את התיק.

"התיק הזה נפתח כבר לפני כמה וכמה שנים. נגד הרב טאו הגיעו בגלים שונים, בהתפתחויות שונות, מספר תלונות על חשד לעבירות מין. בשורה התחתונה, התיק יסגר, חלק בגלל מה שמכונה חוסר ראיות".

בדיווח נאמר, "לגבי אחת התלונות, הסיבה המרכזית היא התיישנות, כלומר המעשים, ככל שנעשו, כבר יש להם התיישנות". הוא הוסיף כי אופן ניהול החקירה הקשה על בירור הממצאים, "הכול בו למעשה היה עקום. החקירה החלה בעקבות פרסום פומבי מה שגרם לכך שלא היה אפשר לעשות חקירה סמויה, ולמעשה היה זיהום של הראיות". עוד טען גרינצייג כי התיק נחקר בידי יח"א, גוף ש"ממש לא מתמחה בעבירות מין, לכן חלק מהחקירה הייתה עקומה".

עוד נטען בדיווח כי החוקרים חששו שמופעל לחץ ישיר ועקיף על המעורבים, וכן עליהם עצמם וגם אמירות כלליות ש"הכול שקר", וכי ייתכן שחלק מהמתלוננים חששו ובשל כך שינו את גרסאותיהם.

גרינצייג הוסיף כי, "חלק מהמתלוננים סבלו מקשיים כאלה ואחרים, ולכן היה קושי של ממש להאמין או להתבסס אך ורק על העדויות שלהם. בשורה התחתונה, אחרי כמה וכמה שנים, התיק הזה נסגר על ידי הפרקליטות".