מערכת האוריאה, שמוזרקת לתוך מערכת הפליטה באמצעות נוזל AdBlue, נכנסה בעשור האחרון כמעט לכל רכב דיזל חדש שיוצא לכביש. מבחינה סביבתית מדובר ברעיון מבורך - הפחתת תחמוצות חנקן ומזהמים. אבל בפועל, נהגים רבים בישראל מגלים שהמערכת הזו הופכת את חוויית הנהיגה למורכבת בהרבה ממה שציפו.

התקלות החוזרות במערכת האוריאה כבר הפכו לשיחה מוכרת במוסכים ברחבי הארץ. נורית אזהרה שנדלקת בלוח המחוונים, ירידה פתאומית בכוח המנוע, ולעיתים אף מצב שבו הרכב פשוט מסרב להתניע עד שממלאים נוזל או מתקנים תקלה. עבור בעלי רכבים פרטיים זו תסכול יומיומי, ועבור בעלי צי רכבים מסחריים ומשאיות זו עלות תפעולית שמצטברת ופוגעת ברווחיות.

כאן נכנסת לתמונה אוריאה איקס - חברה שמתמחה בביטול מערכות אוריאה בפריסה ארצית, DPF ו-EGR, וגם בשדרוגי Stage 1, לכל סוגי כלי הרכב. החברה פועלת ברחבי הארץ כבר מעל שש שנים, וצברה ניסיון מעשי במגוון רחב של דגמים ויצרנים - החל מרכבים פרטיים ועד משאיות כבדות ואוטובוסים. אחד הדגמים הנפוצים שמגיעים לטיפול הוא הסיטרואן ברלינגו, ומי שמחפש מידע ממוקד יכול לקרוא עוד על ביטול מערכת אוריאה סיטרואן ולהבין כיצד מתבצע התהליך בדגם הזה בפרט.

מה בעצם קורה כשמבטלים את מערכת האוריאה?

ביטול מערכת אוריאה הוא תהליך תוכנתי שמבוצע ישירות במחשב הרכב, ומטרתו להסיר את התלות בנוזל AdBlue ואת כל ההגבלות שהמערכת מפעילה על המנוע כאשר משהו בה משתבש. בפועל, כשהמערכת מבוטלת בצורה נכונה, הרכב חוזר לפעול לפי הלוגיקה הבסיסית של המנוע, בלי אזהרות חוזרות ובלי חשש מהשבתה פתאומית בצד הדרך.

זהו לא תהליך של "עקיפת חוק" גס, אלא עדכון תוכנה מבוקר שמבוצע על ידי איש מקצוע שמכיר את מבנה המחשב של כל דגם ודגם. בדיוק בגלל זה, החברה שמה דגש על עבודה עם טיונר מנוסה שמגיע ישירות אל הלקוח - הביתה, למקום העבודה, או לכל מקום אחר ברחבי הארץ - כך שאין צורך לנסוע למוסך או לוותר על יום עבודה.

שקיפות מלאה כערך מוביל

אחד הדברים שמבדילים חברות מקצועיות בתחום מגורמים חובבניים הוא רמת השקיפות מול הלקוח. באוריאה איקס, כל שלב בתהליך מוסבר ללקוח מראש - מה מבוצע, למה זה נדרש, ומה אפשר לצפות בסיומו. לפני כל עבודה מבוצע גיבוי מלא של התוכנה המקורית של הרכב, כך שבמידת הצורך ניתן תמיד לחזור למצב ההתחלתי. זהו צעד שנועד להעניק ללקוח שקט נפשי אמיתי, ולא רק הבטחה בעל פה.

בנוסף, כל עבודה מגיעה עם אחריות מלאה לשנה, כך שאם מתגלה בעיה הקשורה לתהליך - הלקוח לא נשאר לבד מולה. השילוב של גיבוי מקדים, אחריות ושירות עד הבית הוא בדיוק מה שהופך את התהליך למשתלם ובטוח יותר עבור בעלי רכבים שמתלבטים אם בכלל לגשת לזה.

לא רק אוריאה - גם DPF, EGR ו-Stage 1

מערכת האוריאה היא רק חלק מהתמונה. רכבי דיזל רבים סובלים גם מסתימות במסנן החלקיקים (DPF), שגורמות לאובדן כוח ולתקלות חוזרות בעיקר אצל נהגים שנוסעים הרבה בעיר ובנסיעות קצרות. באוריאה איקס מבצעים גם ביטול DPF שמשפר את זרימת הפליטה ומונע את ההצטברות שגורמת לבעיה מלכתחילה.

בנוסף, שסתום ה-EGR, שאחראי על החזרת גזי פליטה למנוע, נוטה להצטבר פיח ולגרום לירידה בביצועים לאורך זמן. ביטול EGR מונע את ההצטברות הזו ותורם להארכת חיי המנוע. מי שמחפש לא רק פתרון לתקלה אלא גם שיפור ביצועים, יכול לשקול גם שדרוג Stage 1 - עדכון תוכנת מנוע שמעלה את ההספק והתאוצה בלי לשנות רכיבים פיזיים ברכב.

מחירון שקוף לפי סוג רכב

אחת התלונות הנפוצות שנהגים מעלים כלפי מוסכים ונותני שירות בתחום היא חוסר שקיפות במחיר. באוריאה איקס המחירים משתנים בהתאם לסוג הרכב, אך תמיד מוצגים כמחיר התחלתי ברור:

סוג רכב מחיר החל מ-

רכב פרטי 1,200 ₪

מסחרית עד 3.5 טון 1,400 ₪

משאית קלה 7.5 טון 1,800 ₪

משאית כבדה 12+ טון 2,200 ₪

אוטובוס 2,500 ₪

חשוב לציין כי המחיר הסופי תלוי בדגם הרכב, במצבו ובמרחק ההגעה של הטיונר, ולכן מומלץ לפנות ולקבל הצעת מחיר מדויקת ומותאמת אישית.

כיסוי ארצי מלא - מהצפון ועד הדרום

השירות ניתן עד הבית או עד מקום העבודה, בין אם מדובר בלקוח מתל אביב, חיפה, ירושלים, אשדוד, פתח תקווה או כל עיר אחרת ברחבי הארץ. הטיונר מגיע ישירות אל הרכב, מבצע את האבחון ואת הטיפול במקום, כך שהלקוח לא צריך לתאם ימי מוסך או להתפשר על זמן.

עבור בעלי צי רכבים, חברות הובלה וקבלנים שמפעילים מספר כלי רכב במקביל, המשמעות היא חיסכון משמעותי בזמן השבתה - שיקול שיכול להיות לא פחות חשוב מהעלות הכספית עצמה של הטיפול.

ביטול אוריאה צילום: ביטול אוריאה

פתרון מקצועי לבעיה נפוצה

מערכת האוריאה נועדה לסייע לסביבה, אך במציאות היא הפכה עבור נהגים רבים למקור לתקלות, הוצאות ואי-נוחות מתמשכת. פתרון מקצועי, שקוף ומגובה באחריות יכול לשנות את התמונה לחלוטין ולהחזיר לנהג שליטה על הרכב שלו. מי שמתלבט אם ביטול המערכת מתאים לרכב שלו מוזמן לפנות לייעוץ ולקבל הצעת מחיר מותאמת דרך הוואטסאפ. כך או כך, כדאי להכיר את אוריאה איקס ביטול אוריאה כאופציה מקצועית ואמינה לפני שממשיכים להתמודד עם תקלות חוזרות בלוח המחוונים.

שאלות נפוצות

כמה זמן אורך תהליך הביטול? משך הטיפול משתנה בהתאם לסוג הרכב ולדגם, ומתבצע במקום שנוח ללקוח - בבית או במקום העבודה.

האם יש אחריות על העבודה? כן, כל לקוח מקבל אחריות לכל החיים למעט קורוזייה או מחשב תקול, שבוצעה החלפתו לצורך הנעה, אחריות כולל ריקול.

האם מבצעים גיבוי לתוכנה המקורית של הרכב? כן, לפני כל עבודה מתבצע גיבוי מלא של התוכנה המקורית, כך שניתן לחזור למצב ההתחלתי במידת הצורך.

האם השירות ניתן בכל הארץ? כן, השירות ניתן עד הבית או עד מקום העבודה בכל רחבי הארץ.

כמה עולה ביטול אוריאה? המחיר משתנה לפי סוג הרכב ומצבו. ניתן לקבל הצעת מחיר מדויקת דרך הוואטסאפ.

האם מבטלים גם DPF ו-EGR? כן, בנוסף לביטול אוריאה ניתן לבצע גם ביטול DPF, ביטול EGR ושדרוג Stage 1.