לשכתו של נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, הכחישה בתוקף את הדיווח בניו יורק טיימס, לפיו קיים קשר בינו לבין המוסד הישראלי במסגרת תוכנית להחלפת המשטר בטהראן במהלך המלחמה האחרונה.

בהודעה שפרסמה ציינה הלשכה כי מדובר ב"שקר מוחלט" וב"סיפור הוליוודי" שהינו חלק מלוחמה פסיכולוגית נגד איראן.

על פי ההודעה, "אחמדינג'אד ממשיך בחייו היומיומיים ופועל לשרת את אזרחי איראן. הוא אינו נמצא במעצר בית ואין לו כל קשר לישראל".

עוד נמסר כי לשכתו נמנעה מלהגיב על הפרסום הקודם של העיתון, אך בחרה להגיב כעת על הפרסום הנוכחי, בשל המצב הרגיש במדינה ולמניעת ניסיון האויב לעורר סכסוכים פנימיים.

סוכנות ידיעות איראנית רשמית פרסמה תמונה של אחמדינג'אד מנחם את בני משפחתו של עלי ח'מינאי, המנהיג העליון לשעבר של איראן, שחוסל בתקיפת חיל האוויר הישראלי.

אתר אינטרנט איראני פרסם תמונות של אחמדינג'אד בפגישות שקיים במשרדו עם ידידים ויועצים, ונמסר כי השתתף בישיבת הוועדה הכלכלית של המועצה לאבטחת האינטרסים של המשטר.