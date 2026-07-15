הוסרה באופן רשמי המגבלה על נחיתת מטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית בנמל התעופה בן גוריון, כך דווח בכאן חדשות.

ההחלטה התקבלה בעקבות מחאה אמריקנית חריפה שהועברה לגורמים הרשמיים בישראל.

שרת התחבורה מירי רגב אישרה את הפרסום לפיו מטוסי תדלוק אמריקניים ימשיכו לנחות בישראל. עם זאת, הדגישה רגב כי כמות המתדלקים החונים בנתב"ג תצומצם למספר שסוכם בין הצדדים, כשיתר המטוסים יעברו לבסיסי צה"ל בתיאום מול משרד הביטחון. "המהלך נועד לאפשר את המשך הפעילות המבצעית, תוך שמירה על רציפות התעופה האזרחית".

הרקע להנחיה המקורית של השרה נבע מדרישה חד-משמעית של הנהלת נתב"ג לפנות את מטוסי התדלוק לקראת חופשת הקיץ העמוסה, מחשש שתפיסת מקומות החניה הפיזיים בשדה עלולה להוביל לביטולי טיסות נרחבים.

אולם, למרות הלחץ מצד נתב"ג ופסיקתה של שרת התחבורה, ההסלמה הנוכחית בין ארצות הברית לאיראן מחייבת את סנקטום להשאיר מטוסי תדלוק וצוותים בכוננות מלאה בישראל.

על פי פרסומים שונים, נוכחותם של כלי הטיס הצבאיים האמריקניים בנמל התעופה עוררה חשש כבד כי המוני ישראלים שתכננו לטוס לחופשת הקיץ מעבר לים לא יוכלו לממש את תוכניותיהם".