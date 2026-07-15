יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, ח"כ שמחה רוטמן מהציונות הדתית, התייחס לחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ולסוגיות נוספות שעל סדר היום.

לדבריו, מטרת החוק היא להגדיר מחדש את מעמד היועץ המשפטי לממשלה ואת מערכת היחסים בינו לבין הממשלה.

רוטמן אמר כי, "היועץ המשפטי הוא רק יועץ, הוא לא מכתיב לממשלה", והוסיף כי לשיטתו אין מקום לכך שהיועץ ימנע מהממשלה להציג את עמדתה בבתי המשפט. עוד טען כי החוק יביא לסיומה של מציאות שבה, לדבריו, המדינה מציגה עמדה המנוגדת לעמדת הממשלה הנבחרת.

לדבריו, החוק ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2027, ולאחר מכן הממשלה תקבל החלטה גם בנוגע לאופן מינויו ופיטוריו של היועץ המשפטי לממשלה. הוא מנה את החוק כחלק משורת מהלכים בתחום מערכת המשפט, ובהם השינויים בוועדה לבחירת שופטים, עילת הסבירות, נציב תלונות הציבור על השופטים ונושאים נוספים.

רוטמן העריך כי החוק עשוי להגיע לבחינת בג"ץ, אך אמר כי אינו מחוקק לפי השאלה אם בג"ץ יתמוך בחוק או יתנגד לו. לדבריו, מערכת הבחירות הקרובה תעסוק גם בשאלת תיקון מערכת המשפט, והוא הביע הערכה כי אם המחנה הלאומי יתחזק, לא תהיה התערבות שיפוטית במהלך.

בהמשך התייחס רוטמן לסוגיית גיוס החרדים ולחוק יסוד לימוד תורה. לדבריו, בציונות הדתית קיימת הסכמה כי "כולם צריכים לשרת בצבא וללמוד תורה", והוסיף כי מטרתו היא להביא ליותר חרדים המתגייסים ומשתלבים, ולא ליצירת עריקים.

בסיום הריאיון התייחס רוטמן לפריימריז במפלגת הציונות הדתית ולמצבה בסקרים. הוא אמר כי הוא מקווה להגיע למקום גבוה ברשימה, ציין כי סוגיית השריונים נתונה לשיקול דעתו של יו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ', והוסיף כי הוא סבור שמגמת ההתחזקות של המפלגה נובעת מהעשייה שהצטברה במהלך הקדנציה ומהנגשתה לציבור.