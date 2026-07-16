בג' באלול הקרוב צפויה להיפתח המכינה הישיבתית "מעוז", שתפעל בחוות מקנה יהודה, הסמוכה ליישוב עשהאל שבדרום הר חברון.

המכינה, מבית עמותת בית מורשת, נועדה לחנך צעירים מתוך חיבור לתורה, לארץ ישראל, לחקלאות, להתיישבות ולחיי שליחות, ברוח דרכו של מעוז פניגשטיין הי"ד.

מעוז פניגשטיין למד בישיבת מצפה רמון ובישיבת בני נצרים, שירת כלוחם ביחידת דובדבן והקים את ביתו בגבעת חנן שבדרום הר חברון עם רעייתו אודיה. בתם טנא נולדה כחודש לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל, ולאחר פרוץ המלחמה התגייס למילואים ונפל בקרב בצפון רצועת עזה ביום ז' בטבת תשפ"ד (19 בדצמבר 2023), כשהוא בן 25.

חוות מקנה יהודה משלבת תורה, חקלאות, רעיית צאן והתיישבות, ובקרב מקימי המכינה רואים בה את המקום המתאים להצמיח דור חדש של צעירים מתוך חיבור לבית המדרש, לארץ ישראל ולשליחות. המכינה היא חלק מרשת המכינות והישיבות של עמותת "בית מורשת".

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ראש המכינה, הרב צור פרל, אמר, "המכינה הישיבתית מעוז קמה כדי להצמיח צעירים שיחיו בחיבור בין אהבת תורה ויראת שמים ליישוב הארץ וחיי המעשה. בחוות מקנה יהודה שבדרום הר חברון אנו זוכים למפגש עדין ומיוחד בין חלקים אלו. הזכות לקרוא את המכינה על שמו של מעוז אינה רק הנצחה של אדם יקר וחייל קדוש אלא המשך של חיים במקום בו פסע, ובדרך בה הלך".

בימים אלה מתקיים קמפיין גיוס המונים שנועד לסייע בהקמת המכינה ובהשלמת התשתיות הדרושות לפתיחתה.

לדברי עמותת בית מורשת, משפחת פניגשטיין ומשפחות החווה, המהלך נועד להמשיך את דרכו של מעוז באמצעות הקמת מוסד חינוכי שיפעל לאור הערכים שבהם האמין.

הצטרפו עכשיו להקמת מכינת "מעוז" - והפכו את מורשתו של גיבור ישראל לעתיד חי ופועם. לתרומות לחצו כאן>>>