פורום קהלת התייחס לאישור תיקון חוק איסור הונאה בכשרות בכנסת וטען כי לצד יתרונות מסוימים, החוק מחזק את המונופול של הרבנות הראשית בתחום הכשרות.

בפורום ציינו כי החוק מנתק את הקשר בין משגיח למושגח ומגבש תקני כשרות אחידים ברמות שונות.

לדברי הפורום, בצד החיובי הרבנות תפעל כרגולטור בתחום הכשרות, אך מנגד החוק מחזיר את מערך הכשרות למודל ריכוזי ומרחיב את סמכויותיה. עוד נטען כי החוק מבטל את התחרות שנוצרה בשנים האחרונות ומצמצם את יכולתם של בעלי עסקים לבחור את שירותי הכשרות המתאימים להם.

בפורום קהלת מסרו כי פעלו לאורך הליך החקיקה, ובתמיכת יו"ר הוועדה למיזמים ציבוריים, ח"כ אוהד טל, קודמה שורת תיקונים שנועדה לצמצם את הפגיעה בבעלי העסקים ובציבור.

בין התיקונים שעליהם הצביע הפורום נמנים מנגנון שנועד למנוע את הגדלת העלות התקציבית של מערך הכשרות, אפשרות להעסקה גמישה של משגיחים, הקמת ועדת השגות עצמאית הכוללת נציג של המגזר העסקי, שמירה על הכנסות הרשויות המספקות שירותי השגחה והבטחה שהחוק לא יגביל ייבוא מזון שאינו משווק ככשר.