המרכז החדש לעולים צעירים בירושלים נחנך אתמול (שלישי) בטקס חגיגי במעמד שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, עולים חדשים, וגורמי המקצוע במשרד העלייה והקליטה ובעיריית ירושלים.

הקמת המרכז בלב עיר הבירה מהווה את גולת הכותרת של החלטת הממשלה "צעירים עולים לירושלים" - יוזמה משותפת שנולדה לפני כשלוש שנים על ידי שר העלייה והקליטה וראש העיר. התוכנית מתמקדת בחיזוק מרכז העיר מחד, ובחיזוק העולים הצעירים, האקדמאים ומשרתי המילואים מאידך.

הבניין החדש יארח בכל רגע נתון כ-130 עולים חדשים בשנות ה־20 לחייהם. בשני מחזורים שנתיים יתגוררו במקום כ-250 עולים צעירים ומשכילים, אשר בחרו לעזוב מאחוריהם חיים שלמים ולהגיע לישראל מתוך בחירה ציונית ברורה, דווקא בתקופה מורכבת ומאתגרת זו של המלחמה הנוכחית. לצד מגורים ברמה גבוהה, המרכז יציע כיתות לימוד, מרחב למפגש חברתי, אולפן ללימודי עברית, מעטפת קהילתית ותוכניות תעסוקה ייעודיות, במטרה לסייע לעולים להשתלב בעיר ולבנות בה את חייהם.

המרכז החדש לצעירים עולים מובל על-ידי עיריית ירושלים בשותפות עם משרד העליה והקליטה, הסוכנות היהודית, ארגון קעליטא ונפש בנפש.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, אמר כי "ירושלים היא הלב הפועם של מדינת ישראל ושל העם היהודי. המרכז שנחנך היום הוא ביטוי למחויבות שלנו כלפי עולים חדשים שבוחרים לקשור את עתידם עם מדינת ישראל דווקא בתקופה מאתגרת. צעירים שעלו לישראל, משרתים במילואים ותורמים לחברה הישראלית ראויים למעטפת שתאפשר להם להשתלב, ללמוד, לעבוד ולהקים כאן את ביתם".

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, ציין כי "כל עולה חדש הוא פעימת לב נוספת של ירושלים. גם בימים המורכבים של המלחמה, ההחלטה לעזוב הכל ולבוא הביתה מתוך געגוע, מרגשת וממלאת אותנו בגאווה עצומה. קיבוץ הגלויות של הצעירים המשכילים הללו הוא ההוכחה לנצח ישראל. בלב ירושלים הקמנו עבורם בית ומעטפת קהילתית ותעסוקתית חזקה. זהו יום חג לירושלים ולציונות".