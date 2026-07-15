צה"ל תקף אמש (שלישי) בצפון רצועת עזה וחיסל שני מפקדי נוח'בה מארגון הטרור חמאס.

בתקיפה חוסל המחבל עלי שמלח', סגן מפקד פלוגת נוח'בה בארגון הטרור חמאס. במסגרת תפקידו, ניסה לקדם מתווי טרור באמצעות הכשרת מחבלים שתיכננו לבצע פיגועים נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

בנוסף, חוסל המחבל נאצר לוח, ראש חוליית נוח'בה בגדוד צברה בחמאס.

תיעוד מהרצועה | חוסל ראש הביטחון הצבאי של מרכז ג'באליה בחמאס צילום: דובר צה"ל

אמש חוסל בצפון הרצועה מחמד מרואן מחמד סאלם, מי ששימש כראש הביטחון הצבאי של גדוד מרכז ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס.

בתקיפה, שיצאה אל הפועל במטרה להסיר איום ביטחוני, חוסלו לצדו של סאלם עוד מספר מחבלים המשתייכים לזרוע הצבאית של הארגון.

בין המחוסלים: עבד אלמאלכ אבו-אלג'בין, מחבל ביחידת העילית "נוח'בה" של גדוד מרכז ג'באליה, אשר שימש במקביל גם כראש מדור חקירות במשטרת חמאס.

כמו כן חוסלו יאמן מוחמד גבריל עביד - פעיל טרור המשתייך לגדוד מרכז ג'באליה וגסאן אכרם סלאמה דקס, מחבל בגדוד מערב ג'באליה, שפעל במקביל בשורות משטרת חמאס.

על פי המידע המודיעיני, קבוצת המחבלים התכנסה יחד בתקופה האחרונה בתוך הרצועה במטרה לתכנן, לקדם ולהוציא אל הפועל מתווי פיגועים ופעילויות טרור נגד מטרות ישראליות. ההחלטה לתקוף את המבנה שבו שהו התקבלה במטרה לסכל את התוכניות המבצעיות של החוליה ולהסיר את הסכנה המיידית.