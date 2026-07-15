פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע בצהריים (רביעי) כי פתח בגל תקיפות חדש באיראן.

"התקיפות מיועדות להמשיך לפגוע ביכולות הצבאיות ששימשו את הכוחות האיראניים לתקיפת ספינות מסחריות במצר הורמוז", נמסר מטעם הפיקוד. עד כה מרבית גלי התקיפה של הצבא האמריקני התבצעו בשעות הלילה ולא לאור יום.

הבוקר הודיעו האמריקנים כי השלימו גל תקיפות נוסף נגד איראן, שבמהלכו הותקפו עשרות מטרות צבאיות בסמוך למצר הורמוז ולאורך אזורי החוף האיראניים.

"מטוסי קרב, כלי טיס בלתי מאוישים וכלי שיט של צבא ארה"ב שיגרו חימוש מדויק לעבר אתרי טילים וכטב"מים איראניים, יכולות ימיות ומערכות הגנת חוף במהלך גל תקיפות שנמשך שבע שעות, במטרה לשחוק עוד יותר את יכולתה של איראן לאיים על השיט המסחרי ועל צוותים אזרחיים", נמסר מפיקוד המרכז. עוד צוין בהודעה כי התקיפות בוצעו במקביל לחידוש הסגר הימי האמריקני על כלי שיט הנעים מנמלים ואזורי חוף איראניים או אליהם.

אמש נכנס לתוקף המצור המחודש על נמלי איראן, שעליו הכריז שלשום הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. זמן לא רב לאחר מכן הבהיר טראמפ בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי הוא אינו פוסל מבצע קרקעי, "אני לא רוצה להצהיר על כך, אבל הייתי אומר שלא. אם הייתי חושב שזה מתאים, הייתי פועל בהתאם".

טראמפ אמר כי הכוחות האמריקניים כבר תקפו את האי חארג כמה פעמים, אך לדבריו קיבלו הוראה מפורשת שלא לפגוע במתקני הנפט שבו. "כבר תקפנו את האי חארג פעמיים, ואפילו שלוש פעמים", אמר. "ההנחיה שלי הייתה להכות בהכול מלבד במתקני הנפט, להשאיר מרחק ביטחון ולא לגעת בנפט, מכיוון שהוא מהווה נתח משמעותי מהכלכלה העולמית ואני לא מעוניין לפגוע בה".