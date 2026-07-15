כנס חיי עולם מתקיים בישיבת הר המור כבר 5 שנים, וכעת מציינים בישיבה את הכנס ה-10, שיתקיים לאחר תשעה באב, בנושא "בצדק תשפוט עמיתך".

גם השנה, ישיבת הר המור מזמינה את הציבור הרחב ליום עיון עם מגוון ייחודי של רבנים, ביניהם רבני הישיבה ורבנים נוספים.

הכנס יתקיים ביום ראשון י"ב אב. ההרשמה (ללא עלות) כבר החלה!

כנס הר המור צילום: הר המור

להרשמה לכנס חיי עולם לחצו כאן או שלחו הודעת SMS למספר: 054-656-1234

בכנס יעביר שיעור הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף, ראש הישיבה הרב עמיאל שטרנברג, ורבני הישיבה הרב עודד ולנסקי, הרב דוד ג'יאמי, הרב אריאל אדרי, הרב אלי בזק, ורבנים נוספים, ביניהם הרב יהושע שפירא, הרב ראובן ששון, הרב אליעזר קשתיאל, רב העיר פתח תקווה הרב מיכה הלוי, רב העיר שדרות הרב דרור טוויל ועוד.

כנס חיי עולם מתקיים בישיבת הר המור בשנים האחרונות בניסן לקראת הפסח, ובחודש אב לקראת פתיחת שנת הלימודים. לכנסים הקודמים הגיעו אלפי משתתפים מכל רחבי הארץ.

להרשמה לכנס חיי עולם לחצו כאן או שלחו הודעת SMS למספר: 054-656-1234

לצפייה בתוכנית השיעורים המלאה בכנס - לחצו כאן

תוכניה צילום: הר המור

כנס חיי עולם צילום: הר המור