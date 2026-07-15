אישה כבת 35, בשלב מתקדם של היריון, נפצעה היום (רביעי) באורח אנוש בתאונת דרכים ונפטרה מפצעיה בבית החולים אסותא באשדוד. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.

בבית החולים נאבקו הרופאים על חייה אך נאלצו לקבוע את מותה. במקביל בוצע ניתוח קיסרי שבו חולצה פגה מבטנה של האישה כשמצבה מוגדר קשה.

מבית החולים נמסר כי "עם הגעתה של האישה הוזנקו במקביל צוותי הטראומה, המלר"ד, חדר הלידה והפגייה. במהלך האירוע הוחלט לבצע ניתוח קיסרי חירום.

הפגה חולצה, עברה מיד פעולות החייאה והועברה בתוך דקות להמשך טיפול בפגייה. מצבה קשה. למרות מאמצים ממושכים של הצוותים הרפואיים להציל את חיי האם, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה".

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א ישראל מאיר גיאן, סיפר: "מדובר בתאונת דרכים חזיתית בין 2 כלי רכב. הרכבים היו עם פגיעות פח בחלקם הקדמי, אישה כבת 30 הייתה מעורפלת הכרה וסבלה מחבלות מרובות בגופה, 4 פצועים נוספים מהרכבים התהלכו במקום התאונה ונפצעו באורח קל. הענקנו לכולם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנסים להמשך בדיקות וטיפול בבית החולים".