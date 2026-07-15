השר בצלאל סמוטריץ', יו"ר מפלגת הציונות הדתית, נשא דברים בכנס "היינו כחולמים" של רשת נעם צביה והקדיש את עיקר נאומו להוקרת אנשי החינוך.

לדבריו, העוצמות שמגלה עם ישראל בשנות המלחמה אינן צומחות במקרה, אלא הן תוצאה של שנים של חינוך, ערכים ועשייה.

"כל מה שעם ישראל רואה בשנים האלה, בשדה הקרב ובשדות הסובבים את הקרב - האומץ, הערבות ההדדית, המקצועיות, החתירה למגע והאמונה - לא גדל סתם כך. זה גדל אצלכם", אמר.

בשיחה עם ערוץ 7 במהלך הכנס הוסיף סמוטריץ' כי הוא גאה לעמוד בראש מפלגת הציונות הדתית ולייצג ציבור שלדבריו מוביל בתורה, בחינוך, בצבא, בהתיישבות, בגרעינים ובמפעלי חסד, "ציבור שכל כולו אחריות על כלל ישראל".

סמוטריץ' התייחס למורים, למורות ולאנשי החינוך ואמר כי הם "הסיירת של מדינת ישראל" ו"הסיירת של עם ישראל". לדבריו, הם אלו שבונים את "בתי הגידול" שבהם צומחים הלוחמים, אנשי המילואים והמשפחות הנושאות בעול, ולכן ראויים להוקרה מיוחדת.

בהמשך התייחס השר לדיון הציבורי סביב מקומה של התורה ואמר כי הציונות הדתית מציבה את התורה במרכז החיים, אך מתוך כך לוקחת אחריות על כלל תחומי העשייה במדינה. "זו תורת חיים, תורה שלא מנותקת מן החיים, תורה שמחוברת לחיים, שמאירה את החיים ולוקחת אחריות על החיים", אמר לערוץ 7, והוסיף כי מתוך מרכזיותה של התורה יוצאים גם לשירות בצבא, להתיישבות, לכלכלה ולמשימות הלאומיות.

בהתייחסו לשם הכנס, "היינו כחולמים", אמר סמוטריץ' כי החלום ממשיך להיות כוח מניע גם בימים אלה. לדבריו, לצד תחושת ההודיה על הניסים שחווה עם ישראל, יש להמשיך לחנך את הדור הצעיר לחלומות גדולים ולפעול בנחישות כדי להגשים אותם.

במהלך נאומו קרא לאנשי החינוך לראות גם את פירות עמלם. לדבריו, עם ישראל צריך להבין שהעוצמות המתגלות בשדה הקרב נולדות בבתי המדרש ובמערכת החינוך, וכי כאשר הציבור יעקוב אחר אותו "חוט" המחבר בין הלוחמים לבין מוסדות החינוך, הוא יכיר בתרומתה של תורת ארץ ישראל לעיצוב דמותה של החברה הישראלית.