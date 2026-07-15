"מרכז יכין למחקרים אסטרטגיים לאומיים" פנה במכתב רשמי ודחוף לנציב שירות המדינה, דורון כהן, בדרישה להקפיא באופן מיידי את יישומה של הנחיה מספר 3.26, העוסקת בטיפול בתלונות בתחום הגזענות והאפליה במוסדות המדינה.

על המכתב חתומה ד"ר טל גרינפלד, הטוענת כי ההנחיה החדשה חורגת מסמכות הנציב ופוגעת בעקרונות שלטון החוק והמינהל התקין.

ברקע הפנייה עומד נוהל עבודה חדש שגיבשה נציבות שירות המדינה בשיתוף היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים. על פי הנוהל, בכל משרד ממשלתי ימונה גורם ייעודי לריכוז תלונות על אפליה וגזענות, והטיפול בהן יועבר ממנהלי השטח למסלול משמעתי מובנה הכולל דיווח לגורמים חיצוניים.

במרכז יכין טוענים כי המהלך מעניק כוח נרחב לגורמים משפטיים וחיצוניים, מחליש את סמכויות המנהלים ופוגע ביכולת הניהול של השירות הציבורי. לטענתם, הנוהל יוצר "משפטיזציה" של מחלוקות וסכסוכי עבודה שוטפים ועלול לפגוע ביעילות עבודת משרדי הממשלה ובתי החולים הציבוריים.

במכתב נכתב כי, "הנוהל מרחיב באופן חד-צדדי את סמכויות היחידה הממשלתית למאבק בגזענות לכלל משרדי הממשלה, יחידות הסמך ובתי החולים, אף שהחלטת הממשלה שעליה הוא מתבסס עסקה במקור בנושא מצומצם ומוגדר בלבד. הרחבה זו לא עוגנה בחקיקה ראשית או בהחלטת ממשלה חדשה, ולכן מהווה חריגה מסמכות".

עוד נטען כי ההנחיה שוללת ממנהלי משרדי הממשלה ובתי החולים את האפשרות לבצע בירור עובדתי ראשוני של אירועים ומחייבת את העברת הטיפול לגורמים חיצוניים. במכתב נכתב כי, "מדובר בפגיעה בשיקול הדעת הניהולי ובהעמקת ה'משפטיזציה' של עבודת השירות הציבורי, באופן שעלול לפגוע ביעילות הניהול ובמערכת יחסי העבודה".