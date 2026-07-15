ועדת הכנסת אישרה היום (רביעי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שיזם ח"כ יצחק קרויזר לטיפול בהלומי קרב.

היוזמה מעגנת לראשונה בחקיקה ראשית את המונח "הלם קרב", ומגדירה אותו באופן רשמי כתגובת דחק הנובעת מאירוע טראומטי שהתרחש במהלך פעילות מבצעית, אימון צבאי או במסגרת אירוע ייחודי אחר הקשור לשירות. בהתאם לחוק החדש, אגף שיקום נכים במשרד הביטחון יחויב לספק מענה טיפולי ייעודי ומותאם אישית לכל נפגע על פי אופי נכותו.

נדבך מרכזי נוסף בחקיקה הוא הקמתה של ועדה סטטוטורית מיוחדת שתנוהל על ידי שופט בדימוס. ועדה זו תחזיק בסמכות להעניק סיוע הומניטרי לפנים משורת הדין במצבים חריגים. הסיוע יוכל להינתן גם לבני משפחתם של נכים המתמודדים עם נכות נפשית או פגיעת ראש בשיעור של 35% ומעלה, או בעלי נכות של 100%, אשר נקלעו למצוקה קשה עקב מצבו של בן המשפחה. על מנת להבטיח פיקוח פרלמנטרי הדוק ושקיפות, החוק קובע חובת דיווח שנתית מפורטת לוועדת העבודה והרווחה ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת לגבי פעילות הוועדה ואיכות הטיפול הניתן.

ח"כ יצחק קרויזר מסר עם אישור החוק בוועדה: "דווקא בימים אלו, כאשר טובי בנינו ובנותינו נלחמים בחזית ומחרפים את נפשם, חובתנו המוסרית כחברה וכמדינה היא להבטיח שהם לא יישארו מאחור ביום שאחרי הקרב. פגיעה בנפש היא פציעה שקופה, מורכבת וכואבת".

"החוק שיזמתי עושה צדק היסטורי: הוא מגדיר לראשונה בחוק את המונח 'הלם קרב' ומחייב את אגף השיקום להעניק טיפול מותאם אישית. בנוסף, הקמת הוועדה לסיוע לפנים משורת הדין תיתן רשת ביטחון הומניטרית ומצילת חיים גם למקרים המורכבים ביותר של 'יהלומי הקרב' ולבני משפחותיהם. אנחנו מחבקים את הגיבורים שלנו במעשים, לא רק במילים, ומחויבים להשלים את החקיקה במליאת הכנסת ולהכניס את הצעת החוק לספר החוקים של מדינת ישראל", דברי ח"כ קרויזר.