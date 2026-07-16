חבר הקבינט, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, מתייחס בראיון לערוץ 7 להיערכות ולדריכות מול אפשרות לתקיפה איראנית, למשא ומתן עם לבנון, לצבא הרש"פ המתחמש ולדרישת סעודיה לבטל את מהפכת ההתיישבות ביו"ש.

בהתייחס לזירה האיראנית, קובע השר כי "הפעולות שקורות שם מחייבות אותנו לדריכות גבוהה מול כל התפתחות", ומעריך כי איראן מבינה את המחיר הכבד שהיא תיאלץ לשלם במידה ותתקוף את ישראל, וזאת בעיקר לנוכח המכה הקשה שספגו מערכות ההגנה האווירית שלה בתקיפות הישראליות והאמריקאיות.

מאחר וכך, מעדיפה איראן לתקוף מדינות שכנות, בנות ברית של ארה"ב, אותן היא רואה כעת כטבעת חנק סביבה, היפוך המצב שבו ביקשה היא לייצר סביב ישראל. כך היא גם תוקפת את הסעודים באמצעות שימוש בחות'ים. חלק מהמדינות הללו יכולות להגיב וחלקן לא.

עוד נשאל השר כהן אודות ההגנה על מוקדי האנרגיה בישראל, והוא מציין כי במהלך פרקי המערכה מול איראן הוכחה עמידותו של מערך האנרגיה על אף ניסיונות לפגע בתחנות כוח ובמוקדי אנרגיה. כחלק מההתמודדות הודממו חלק מהאסדות לפרקי זמן ארוכים. בדבריו הוא מזכיר את שבעת עובדי מערך האנרגיה שנהרגו במתקפות האיראניות, אך בהתייחס למכלול המערך האנרגטי של ישראל הוא מציין את עמידתו באתגרי המלחמה ומביע ביטחון שכך יהיה גם בעתיד. לשם כך מתבצעות פעולות מיגון, פיזור והגדלת מלאים.

בהתייחס לזירה הלבנונית ולאפשרות שבקרוב תגיע דרישה אמריקאית לנסיגת צה"ל משטח לבנון, אומר השר כהן כי הקונצנזוס שעליו הוסכם הוא שנסיגה ישראלית מלבנון תהיה אך ורק אחרי שחיזבאללה יפורק מנשקו. "אנחנו בשטח לבנון כדי להבטיח את שלום תושבי הצפון, למנוע חדירות מחבלים ואיום נ.ט. יש כאן מכה קשה לאיראן כשסוף סוף ממשלת לבנון אוזרת אומץ ואומרת שהיא לא רוצה את חיזבאללה בתוך לבנון, וזה הישג חשוב מאוד לעוצמה ולהרתעה שלנו".

השר כהן משוכנע שישראל תדע לעמוד על האינטרסים הביטחוניים שלה ולוודא שאכן חיזבאללה מפורק מנשקו, אינו מתחלף בארגון אחר, לא מסתתר, מתחמש ונערך למתקפות עתידיות. "זה בדיוק התפקיד שלנו", הוא אומר ומתייחס להסכם הימי שנחתם על ידי הממשלה הקודמת, ממשלת בנט-לפיד, הסכם שהוגדר על ידי חיזבאללה כיום חג ללבנון. לעומת זאת "כשאנחנו חתמנו על הסכם עם לבנון, חיזבאללה אמר שזה הסכם מביש ומחפיר ללבנון. הוכחנו מי יודע לשמור על האינטרסים של ישראל, ומי עושה הסכמים עם אפס הישגים כמו הממשלה הקודמת".

בהתייחס להסכם הימי שעליו חתם יאיר לפיד טען השר כהן באחרונה כי ייתכן ויהיה צורך לבטלו, ואנחנו שואלים אם האופציה הזו אכן על השולחן, על אף הצורך לשמור על רציפות שלטונית גם אחרי חילופי שלטון. "הדבר בהחלט נמצא על השולחן", אומר השר כהן. "הם דאגו להפקיד את ההסכם באו"ם באופן שמקשה על ביטולו. אנחנו דנים מול ממשלת לבנון בסוגיה הימית של ההסכם שהוא יותר הסכם כניעה כי הצד השני קיבל בו הכול ואנחנו לא קיבלנו כלום. הדבר הזה יעלה במסגרת השיחות עם הלבנונים".

על היעד האופטימלי של השיחות עם לבנון אומר כהן כי "מדינת ישראל שואפת לחיות בשכנות טובה עם המדינות הסמוכות לה, גם עם לבנון. אין לנו בעיה עם העם הלבנוני. יש לנו בעיה רק עם ארגון הטרור שלקח את לבנון בשבי ומופעל על ידי איראן. כשהוא יחדל מלהתקיים יהיה אפשר לדבר על הסכם שלום. אני מעריך שהיכולת של צבא לבנון לממש את פירוק חיזבאללה היא מוגבלת מאוד ויהיה צורך בהתערבות בינלאומית שתסייע לממשלת לבנון. עד אז אנחנו לא לוקחים סיכון על חשבון ביטחון תושבינו".

עוד ביקשנו את התייחסותו של השר כהן כחבר קבינט לשאלה האם סוגיית ההתחמשות של צבא הרשות הפלשתינית נמצאת על השולחן. הזכרנו לשר כי מדובר בכארבעים עד שישים אלף חמושים, מתאמנים בפקיסטן ובאירופה כולל על צניחות מבצעיות, חמושים בשיריוניות ובנשק כבד, מתרגלים כיבוש ישובים ובסיסים.

"אנחנו דנים בכך. במהלך השנתיים האחרונות נעשו דברים שלא נעשו במשך שלושים השנים האחרונות, כולל כניסות למחנות הפליטים, ריסוק תאי הטרור שיש שם, מעקב שוטף, ואנחנו רואים שרמת האירועים הביטחוניים ביו"ש ירדה משמעותית הודות לצבא ולשב"כ. אנחנו ממשיכים לעקוב. מונח 'כיסוח הדשא' הוא מונח היסטורי. בכל מקום אנחנו מפרקים את הטרור עד היסוד".

כהן מציין כי לעומת הפעילות שמקדמת הרש"פ, נמשכת החלת הריבונות בפועל, הן על ידי נוכחותם של כ-600 אלף מתיישבים ביהודה ושומרון בדרך למיליון תושבים, והן בצעדים מעשיים בשטח כמו תשתיות גז ביהודה ושומרון, בניית תחנות כוח, חיבור השפד"ן לשומרון, צעדים שלא היו מעולם. "אנחנו מחילים בפועל את הריבונות שלנו בכל מקום".

בעקבות דבריו אלה אנחנו מזכירים לשר כהן את שתי דרישותיהם של הסעודים, שאותן הם מעלים כתנאי להצטרפותם להסכמי אברהם - חילופי שלטון, ללא נתניהו בראש, וביטול מהפכת ההתיישבות ביהודה ושומרון. השר כהן מגיב וקובע כי "אנחנו מתכוונים לתגבר לחזק ולהאיץ את מהפכת ההתיישבות", וזאת גם על חשבון הסיכוי להרחבת הסכמי אברהם עם סעודיה. "אם אני צריך לבחור בהקמת מדינה פלשתינית עם שלום עם סעודיה, אני מוותר על השלום עם סעודיה ואומר בצורה ברורה, מדינה פלשתינית לא תקום".