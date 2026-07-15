שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף הוציא בצהריים (רביעי) צו ארעי המשהה את תחולת חוק ביטול מעצר עריקים שאושר בכנסת.

"בשים לב לפסיקתו ארוכת השנים של בית משפט זה בנושא גיוס תלמידי ישיבות, למשמעות של הקפאת הליכי מעצר, חקירה ואכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסיה ולטענות כבדות המשקל שהעלו העותרים בעתירות השונות נגד תוקפו - ניתן בזאת צו על תנאי המורה למשיבים ליתן טעם מדוע לא יובטל החוק", כתב גרוסקופף.

הוא קבע כי דיון בעתירות יתקיים בהקדם האפשרי בפני הרכב מורחב שייקבע על-ידי נשיא בית המשפט העליון.

נגד החוק הוגשו במספר עתירות, במרכזן אלה של מפלגות ישראל ביתנו ויש עתיד.

תוצאות ההצבעה על החוק להפסקת מעצרי עריקים חרדים ערוץ הכנסת

אתמול אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 58 תומכים מול 54 מתנגדים את הצעת החוק המאפשרת הפסקת מעצר עריקים חרדים.

חברי הכנסת החרדים נדרשו למסור בדיון גילוי נאות על כך שקרובי משפחתם עלולים להיות מושפעים כתוצאה מההצבעה.