פעילות ממוקדת של כוחות הביטחון ברצועת עזה הובילה לסגירת מעגל משמעותית עם אחד המעורבים באירועי הטבח ביישובי העוטף ב-7 באוקטובר.

צה"ל תקף אתמול (שלישי) בדרום רצועת עזה וחיסל את חסאם שאפעי, מחבל הפועל במסגרת גדוד מזרח חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

"במהלך מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר, פשט שאפעי לקיבוץ נירים. הוא לקח חלק פעיל בחטיפתם של מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, אל"ם אסף חממי ז"ל, וכן של סמ"ר תומר אחימס ז"ל וסמל קיריל ברודסקי ז"ל, אשר שירתו כלוחמים בחפ"ק שלו ונפלו בקרב ההגנה על הקיבוץ", נמסר מטעם דובר צה"ל.

חיסולו של המחבל התאפשר הודות לפעילות איסוף מידע מודיעיני קפדנית ולהכוונת התקיפה האווירית על ידי מרכז האש של אוגדת עזה (143) - האוגדה שבה לחמו אל"ם חממי ז"ל, סמ"ר אחימס ז"ל וסמל ברודסקי ז"ל.

מצה"ל נמסר כי לאורך חודשי הלחימה, וכן במהלך התקופה האחרונה, המשיך המחבל לקדם מתווי טרור שונים והיווה איום ממשי על כוחות הצבא הפועלים ברחבי רצועת עזה.

אסף חממי היה הקצין הבכיר ביותר בצה"ל שנפל במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, נחטף על ידי מחבלי חמאס וגופתו הוחזרה בנובמבר 2025 מרצועת עזה.