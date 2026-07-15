סוכות בבית הקפה ללא

ח"כ צבי סוכות, יו"ר ועדת החינוך ויו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, הגיע לביקור בבית הקפה "The Message Cafe" שברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים.

לדבריו, המקום פועל מטעם עמותת "לאג'ת אל קודס", שלטענתו היא עמותה של חמאס ומשמש כמרכז להפצת הדת האיסלאמית.

סוכות הזכיר כי מחוז ירושלים במשטרת ישראל המליץ להוציא צו סגירה למקום. לטענתו, ההליך טרם הושלם בשל עיכובים משפטיים, מצד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

במהלך ביקורו במקום פנה סוכות לשוכרי בית הקפה ואמר: "נגמרו הימים בהם יכולתם להפיץ הסתה". הוא הוסיף כי יפעל לקדם את המלצת מחוז ירושלים במשטרה לסגירת המקום.

סוכות קרא ליועצת המשפטית לממשלה להשלים את ההליך ואמר: "אני שולח מכאן דרישה חדה וברורה ליועמ"שית גלי בהרב מיארה - הגיע הזמן לסגור את המקום הזה, אי אפשר להמשיך לגלגל את זה ולהשאיר פתוח את מרכז ההסתה שחוסה תחת החמאס שביצע את הטבח הנורא בתולדות מדינת ישראל".