ילדה בת 5 נהרגה היום (רביעי) לאחר שנפגעה מרכב ברחוב הרב שמואל סלנט בירושלים.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה ופינו אותה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב אנוש, שם נקבע מותה. נסיבות התאונה נחקרות על ידי המשטרה.

מתנדבי זק"א מחוז ירושלים פועלים בזירת התאונה באיסוף הממצאים ובכבוד המת, ובמקביל מלווים את בני המשפחה בבית החולים ומסייעים בכל הנדרש.

מפקד זק"א מחוז ירושלים בנצי אוירינג ונהג המינילנס צבי יורוביץ מסרו, "עם קבלת הדיווח הוזעקו מתנדבי זק"א לזירת התאונה. לאחר קביעת מותה של הילדה בבית החולים, המתנדבים פועלים בזירה באיסוף כלל הממצאים לכבוד המת, ובמקביל מלווים את בני המשפחה בבית החולים ומסייעים בתיאום מול כלל הגורמים עד להבאתה לקבורה".

חובשי רפואת החירום במד"א שמעון זלץ ונחמן שי רביבו סיפרו: "קיבלנו דיווח על ילדה שנפגעה מרכב. הגענו למקום במהירות וראינו אותה שוכבת בסמוך לרכב, כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה ועם חבלות קשות בגופה. מיד התחלנו בפעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותה בדחיפות לבית החולים כשמצבה אנוש, תוך שאנחנו ממשיכים להילחם על חייה".

מוקדם יותר היום נהרגה גם אישה בת 35 מירושלים, שהייתה בשבוע ה-30 להריונה, בהתנגשות חזיתית בין שני כלי רכב סמוך לנמל אשדוד. לאחר ניתוח קיסרי חירום שבוצע בבית החולים אסותא בעיר נקבע מותה, והתינוקת הועברה לפגייה במצב קשה.