כמעט שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, התייצבו הוריו של מתן מרדכי ליאור ז"ל בבית משפט השלום בבאר שבע וביקשו למצות את הדין עם שלושת המורשעים בגניבת ציוד ההגברה שהיה בבעלותו.

הדיון עסק בטיעונים לעונש בעניינם של רם שאהין, דניאל חסון וסאן לוסיאן תבל, לאחר שהורשעו בפרשה, וגזר דינם נקבע ל-7 באוקטובר. השלושה הגיעו למתחם פסטיבל נובה, שם אספו את מערכת הסאונד והגנרטור של ליאור, תוך הצגת מצג שווא כי הם פועלים עבור חבר שנעדר.

במהלך הדיון נשאה אמו של מתן, שרה ליאור, דברים קשים נגד המורשעים. "מתן שלנו לא ברח. הוא נשאר, תפס פיקוד והציל נפשות רבות", אמרה, והזכירה כי בנה זכה לאחר מותו באות הגבורה האזרחית מנשיא המדינה. לדבריה, בעוד בנה הקריב את חייו, הגיעו המורשעים למקום הטבח כדי "לבזוז ולגזול" את מפעל חייו - עסק ההגברה שהקים בעמל רב.

האם הוסיפה כי, "אתם הגנבים, בלי בושה ובידיעה מראש, נכנסתם במרמה למקום הטבח... במקום לעזור, גנבתם, גזלתם, בזזתם ושיקרתם". עוד אמרה, "מתני שלנו היה אור - ואתם הגנבים כוחות החושך", והאשימה את השלושה כי אף הגיעו לבית המשפחה במהלך ימי השבעה בניסיון, לדבריה, לחפות על מעשיהם.

גיבור ישראל מתן ליאור הציל ישראלים רבים בבוקר המתקפה הרצחנית של חמאס במסיבת הנובה. כשהתחילו המחבלים להגיע למסיבה מתן דאג לפנות את כל העובדים שלו, חברים וגם אנשים רבים שלא הכיר. הוא לא הסכים לעזוב בעצמו והמשיך לחלץ עוד ועוד אנשים מהמסיבה. כל מי שמתן חילץ - ניצל.

כשסוף סוף החליט להתפנות בעצמו מאזור המסיבה עלה על רכב של ארגון "אנשים טובים" (שעוזר למבלים במסיבות טבע). כשהחלו יריות על הרכב מתן גונן בגופו על מתנדבת מהארגון, עד שהשיגו אותו כדורי המחבלים.

מתן הובא למנוחות בבית העלמין בשדי חמד. הותיר אחריו הורים ואחות.