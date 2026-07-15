מפלגת הציונות הדתית השיקה היום (רביעי) את קמפיין "כן. סמוטריץ'", שמטרתו לעודד מצביעים ותומכים לומר בגלוי ובביטחון כי הם תומכים בבצלאל סמוטריץ' בבחירות הקרובות לכנסת.

במפלגה אומרים כי "במשך שנים נעשו ניסיונות להדביק לסמוטריץ' תדמית שלילית, אולם לקראת הבחירות יותר ויותר ישראלים בוחנים את נבחרי הציבור לפי העשייה והתוצאות. לדבריהם, רבים רואים כי את מה שסמוטריץ' התחייב לקדם הוא גם ביצע במהלך כהונתו, ולכן הם בוחרים להביע את תמיכתם בפומבי".

יו"ר המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הסביר כי "הגיע הזמן להפסיק להסתתר ולהתבייש. אם אתם מאמינים בדרך שלנו, בעשייה שלנו ובערכים שלנו, תגידו את זה בקול. אני גאה במה שעשינו למען ביטחון ישראל, ההתיישבות, הכלכלה, מערכת המשפט והזהות היהודית. בסוף הציבור יודע להבחין בין רעשי רקע לבין תוצאות".

במסגרת הקמפיין תצא המפלגה בשבועות הקרובים בשורת פעילויות ברחבי הארץ, כולל חוגי בית, כנסים, מפגשי שטח, פעילות דיגיטלית רחבה וסרטונים של תומכים שיספרו מדוע הם בוחרים לומר בפומבי "כן, סמוטריץ'".

במפלגה אומרים כי מטרת המהלך היא לעודד ציבור רחב של תומכים להפסיק להסתיר את בחירתם ולהביע אותה בגאווה.

בציונות הדתית מוסיפים כי "הקמפיין ילווה גם בהצגת הישגי המפלגה בארבע השנים האחרונות, מתוך אמונה כי לקראת הבחירות הציבור בוחן את המנהיגים לפי מבחן התוצאה, וכי עשייה מוכחת היא הבסיס לאמון הציבור".