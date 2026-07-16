תרצה פנירי, ראש אולפנת צביה בני ברק, שוחחה עם ערוץ 7 בכנס "היינו כחולמים" של רשת 'נעם-צביה' שנערך בירושלים.

"אנחנו נפגשים בדור ענק, מלא באתגרים, אבל כל הגודל שלו והמיוחדות של הדור הזה, זה שהוא שלא מפסיק לחלום וגם להגשים. אנחנו כרשת, כמנהיגים, כמחנכים, עסוקים כל היום בלהצליח להגשים את החלומות ולא לפגוע בהם", אומרת פנירי.

היא מדגישה כי "כל היופי של הרשת המיוחדת הזאת, זה שהיא לא משנה את המטרה, אלא מקדשת אותה. את אותה מטרה שהייתה מאז ומתמיד, של תלמידי הרב צבי יהודה שהלכו בדרך מאוד ברורה שמקדשים את המצוות מתוך יראת שמיים - ומצד שני חיים שייכות לעם ישראל, לארץ ישראל ולמדינה, בלי פשרות".

לדעתה "ילד מחפש יושרה ואמת. הוא מעריך אנשים עקביים, שמאמינים בדרך שלהם ודורשים - הרבה יותר מאשר מישהו שמתקמט או מתקפל בשבילו".

פנירי נשאלת על שאלות ההתמודדות עם סוגיית הצניעות בקרב בנות אולפנה ומסבירה כי "לבחירה ללכת לכל מוסד יש מחירים. לפעמים אנחנו חוששים לגעת בנושא של הצניעות, מתוך המחשבה מה זה יעשה לילדה בנפש, ובסוף מנצלים את זה וילדות מרגישות שהן יכולות לבוא איך שהן רוצות ואף אחד לא יגיד להם כלום - למרות בתקנון.

אני סוברת שצריכה להיות אמירה מאוד ברורה - מתוך חיבוק - לומר לילדה 'בחרת הבוקר לא לבוא כמו הכללים? יש אצלי בחדר חולצה או שאת יכולה לקפוץ ולקנות אחת. לפעמים אני אפילו שואלת: 'את רוצה כסף לקנת חולצה?'", היא מוסיפה.

לדבריה "הן חשות כביכול ש'כשאני באה צנועה אני נראית מכוער'. הרבה פעמים אצל הבנות התחושה היא שהאורך של החצאית או הבגד פוגע לה בדימוי. זה משהו שמאוד מעסיק אותן בגיל הזה. חשוב לי לומר להן שהן יפות ונראות מעולה גם בצניעות. השיח המאוד מחבק הוא שיש לי על השולחן מלא הפתעות ולהדגיש את הטוב של מי שלמרות הכל מעריכים את מי שעושה מאמץ ומפרגנת - ומצד שני אני לא מתבלבלת כשהן בוחרות אחרת".

הכנס עצמו מבחינתה הוא נקודת חיזוק חשבוה. "התחושה היא שאנחנו חלק מצבא ענק. אני לא לבד עם הכיתה, אני לא לבד עם הקשיים. זה נותן המון המון השראה, להסתכל ימינה ושמאלה ולהגיד 'וואו, איזו סוללה של מחנכות ומחנכים נמצאים כאן וכולנו יחד עפים קדימה'. זה נותן המון כוח".