הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים אישרה בשבוע שעבר את התוכנית להקמת מנחת מסוקים על גג מתחם חברת מובילאיי בהר חוצבים. ההחלטה התקבלה לאחר הליך תכנוני ממושך, שבמסגרתו נדונו כ-30 התנגדויות שהוגשו לתוכנית.

התוכנית, המשתרעת על שטח של כ-12 דונם מדרום לאזור התעשייה הר חוצבים, קודמה על ידי חברת מובילאיי ותוכננה בידי האדריכל משה צור. המנחת מיועד לשימוש מסחרי-פרטי ונחשב לראשון מסוגו בישראל, לאחר שמנחתים דומים הוקמו עד כה בעיקר לצרכים צבאיים או רפואיים.

בוועדה ציינו כי הקמת המנחת צפויה לחזק את פעילותה העסקית וקשרי החוץ של מובילאיי, המוגדרת בהחלטה כמנוע כלכלי משמעותי עבור ירושלים. עוד נקבע כי האפשרות להטיס אורחים ובכירים ישירות למטה החברה עשויה לצמצם את הצורך בשיירות מאובטחות ברחבי העיר ולהפחית את עומסי התנועה.

במסגרת האישור הוטלו מגבלות על הפעלת המנחת. הוועדה הגבילה את השימוש לשתי פעולות ביום בממוצע - נחיתה אחת והמראה אחת - ובמקרים חריגים תתאפשר עד ארבע פעולות ביום, בכפוף למכסה השבועית שנקבעה. בנוסף נקבע כי הפעלת המנחת תהיה כפופה לניטור רעש שוטף ולאכיפת המשרד להגנת הסביבה.

עוד קבעה הוועדה מנגנון שלפיו פעילות המנחת תוגבל או תבוטל אם בעתיד תקודם בסמוך אליו בנייה שתיצור מגבלה בטיחותית או תכנונית. במקביל נדחו התנגדויות שהגישו חברת רפא"ל ותושבים מהאזור.

הוועדה קבעה, בהסתמך על תסקיר ההשפעה על הסביבה, כי רעש התנועה באזור משמעותי יותר מהרעש הצפוי מהמנחת, וכי המרחק מהשכונות הסמוכות והמגבלות שנקבעו צפויים למנוע פגיעה ממשית באיכות החיים. עוד נקבע כי מובילאיי תשלים את תיקון מסמכי התוכנית בתוך 90 יום בהתאם להנחיות לשכת התכנון.