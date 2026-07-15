בן גביר מגיב לעבאס ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לטענותיו של יו"ר רע"ם, מנסור עבאס, בנוגע להיקף הריסות הבתים הבלתי חוקיים בנגב.

בסרטון שפרסם אמר בן גביר, "גזענות זה פויה. שמע טוב, ותגיד לכל החברים - מי שיבנה לא חוקי, הבית יהרס".

אתמול, בנאום שנשא במליאת הכנסת בערבית, אמר עבאס כי ההישג היחיד של הקואליציה הנוכחית הוא יכולתה לפעול בתיאום מלא בין כל מרכיביה כדי להשלים את כהונתה.

לדבריו, "גיליון ההישגים" של ממשלת הימין כולל "כישלון, פשעים, רצח, הריסות ומלחמות", בעוד שבתקופת ממשלת השינוי הייתה רע"ם שותפה משפיעה שקידמה פתרונות משמעותיים לבעיות החברה הערבית.

עוד טען עבאס כי בתקופת ממשלת השינוי חלה ירידה של 15% באלימות ובפשיעה בתוך שנה אחת, והוסיף כי אילו הממשלה הייתה משלימה ארבע שנות כהונה, ניתן היה לצמצם את מספר ההרוגים ל"ארבעים הרוגים בלבד, ואפילו פחות מזה".

בנוסף אמר כי בתקופת הממשלה הקודמת נהרסו ארבעה בתים מאוכלסים בלבד בנגב, בעוד שלטענתו בן גביר מתגאה ב-5,700 מבצעי הריסה בשנה האחרונה.

עבאס מתח ביקורת גם על חד"ש ותע"ל שברשימה המשותפת ואמר כי רע"ם הייתה מוכנה לקחת אחריות וחברי סיעתה היו מוכנים לשלם את המחיר.

הוא הוסיף, "חברינו מהרשימה המשותפת לא הבינו את האחריות שהייתה מוטלת עליהם", ותהה מה הרוויח הציבור מהממשלה הקודמת ומה הפסיד עם נפילתה ועם המשך כהונת הממשלה הנוכחית.