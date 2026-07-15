לוחמי יחידת 'חץ יהודה' של מחוז ש"י איתרו אופנוע יוקרתי שנגנב במהלך שנת 2025 מאזור גוש דן כשהוא מוסתר במחסן בבית בכפר הפלסטיני חלחול. החשוד, תושב המקום בן 31, נעצר, והאופנוע הושב היום לבעליו הנרגש.

במשטרה ציינו כי איתור האופנוע התאפשר בעקבות מידע מודיעיני מדויק שהתקבל ביחידת 'חץ יהודה'. בעקבות המידע פשטו בתחילת השבוע לוחמי זרוע מבצעית יס"מ של היחידה ממרחב יהודה על ביתו של החשוד.

במהלך סריקת המתחם הבחינו הלוחמים במחסן מאולתר שבו הוסתר האופנוע הגנוב. לפי המשטרה, מפתחות האופנוע נמצאו כשהם צמודים למיטתו של החשוד בחדר השינה, והוא נעצר והועבר להמשך חקירה בתחנת עציון.

האופנוע הועבר לידי המשטרה לצורך איסוף ממצאים במסגרת החקירה. לאחר השלמת הפעולות הנדרשות הגיע בעליו לקבלו בחזרה מלוחמי היס"מ.

במשטרה הדגישו כי "שוטרי מחוז ש"י על יחידותיו המודיעיניות והטקטיות-מבצעיות, ממשיכים כל העת בפעולות להגברת ביטחון הציבור ושמירה על רכושו, בכלל זה גם סיוע לכלל מחוזות משטרת ישראל במעצרם של חשודים המעורבים בפלילים ושוהים בתחומי יו"ש במסגרת מגוריהם או הימלטותם מהחוק".