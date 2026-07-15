מפגש נדיר: רבני מדינות האסלאם בבריסל

מפגש חריג ורב משמעות נערך בימים האחרונים בבניין הפרלמנט האירופי בבריסל, כאשר רבנים ממדינות מוסלמיות ברחבי העולם התכנסו לוועידה מיוחדת שעסקה במצבן של הקהילות היהודיות ובאתגרים העומדים בפניהן.

בין המשתתפים בלט רבה הראשי של איראן, הרב יהודה גראמי, לצד רבנים ממדינות רבות באסיה, אפריקה ואירופה.

את הוועידה יזם והוביל יו"ר איחוד הרבנים במדינות האסלאם, הרב מנחם מנדל חיטריק, מרבני טורקיה. במהלך הכינוס נפגשו הרבנים עם שורה של חברי הפרלמנט האירופי, נציבים ודיפלומטים בכירים, במטרה להציג את צורכי הקהילות היהודיות במדינות מוסלמיות ולהעלות את סוגיית חופש הדת על סדר היום.

בין המשתתפים מטעם האיחוד האירופי היו הנציב לענייני פנים מגנוס ברנר, נציבת האיחוד לענייני הים התיכון דוברוקה שואיצה ונציב הבריאות אוליבר ורהלי. במהלך השיחות גילו בכירי האיחוד עניין במצבן של הקהילות היהודיות, ובמיוחד בקהילה היהודית באיראן, והתחייבו להמשיך לקיים קשר עם הנהגת איחוד הרבנים כדי לעקוב אחר צורכי הקהילות ולסייע בחיזוק החיים היהודיים.

אחד הרגעים הבולטים בכינוס נרשם כאשר נציבת האיחוד לענייני הים התיכון, דוברוקה שואיצה, שיתפה את הרבנים בסיפורו של בית הכנסת העתיק בדוברובניק שבקרואטיה, ששרד רעידות אדמה, מלחמות והמצור על העיר בשנות ה-90. "בית הכנסת הזה הוא הוכחה שמקום חזק יותר כאשר כל דת חופשית לחיות ולשגשג - וזה בדיוק מה שאתם מייצגים", אמרה. היא הוסיפה כי, "בכל יום מחדש אתם מראים שהחיים היהודיים יכולים להתמזג עם רוב מוסלמי ולחיות יחד בשלום. אסור לנו לקבל אפליה או אלימות נגד אף מיעוט".

בוועידה השתתפו רבנים ממדינות רבות, ובהם הרב ישעיה כהן מקזחסטן, הרב אריה רייכמן מקירגיזסטן, הרב ישראל אוזן מניגריה, הרב יואל קפלן מאלבניה, הרב שניאור סגל מאזרבייג'ן, הרב עמרם פנש והרב בנימין חטאב מטוניס, הרב לוי באנון ממרוקו והרב שימי חזיזה מטנזניה. אליהם הצטרפו רבה של בריסל הרב אלברט גיגי, ראשי מרכז רבני אירופה ומנכ"ל מועצת השלום של הנשיא טראמפ, ניקולאי מלאדנוב. במהלך המפגשים החליפו המשתתפים ידע וניסיון בנושאי כשרות, מקוואות, נישואין וקבורה יהודית.

גם מתאמת האיחוד האירופי למאבק באנטישמיות, קתרינה פון שנורביין, נשאה דברים בפני המשתתפים. היא סיפרה כי חוויות ילדותה בגרמניה והמפגשים עם שורדי שואה הובילו אותה להקדיש את פעילותה למאבק באנטישמיות, והדגישה כי דלתה פתוחה בפני הקהילות היהודיות. בסיום דבריה העניקה לרבנים כיפה שעליה מוטבע סמל האיחוד האירופי, ואמרה כי תפעל כדי "שיהודים יוכלו ללכת עם כיפה על הראש בבטחה ברחובות אירופה ובכל מקום אחר".