פרסום ראשון: מת"ע אישרה היום (רביעי) להפקדה תוכנית להקמת 158 יחידות דיור חדשות ביישוב משכיות שבבקעת הירדן. מדובר בתוכנית שצפויה להכפיל את היישוב ואף מעבר לכך.

משכיות הוקם כהיאחזות נח"ל בשנת 1988, ננטש לאחר מספר שנים והוקם מחדש בשנת 2004. לאחר עשרות שנים של ביסוס היישוב, התוכנית צפויה לאפשר את הרחבתו, פיתוחו וקליטת מאות תושבים חדשים.

"לאחר עשרות שנים של ביסוס היישוב, התב"ע הזו הינה בשורה גדולה אשר תאפשר צמיחה, פיתוח וקליטת מאות תושבים חדשים", נמסר מלשכת שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ'.

סמוטריץ' בירך על המהלך ומסר: "אנחנו ממשיכים לבנות את ארץ ישראל הלכה למעשה. היישוב משכיות אשר ידע עליות וירידות רבות בעשרות השנים האחרונות בדרך לתנופת בניה אדירה. זו בשורה גדולה ליישוב ובשורה חשובה מאוד לחיזוק בקעת הירדן".

הוא הוסיף כי "מול אייזנקוט ויאיר גולן שיעקרו יישובים ויקימו מדינה פלסטינית, אנחנו מבצרים את ההתיישבות ומחזקים את אחיזתנו בחבלי ארצנו. תודה למנהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת התהליכים".