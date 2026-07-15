משרד המודיעין האיראני פרסם מסמך רשמי המפרט רשימת "גורמים עוינים" במסגרת יישום החוק להחמרת הענישה על ריגול ושיתוף פעולה עם ישראל.

במסמך, שפורסם בעיתון הרשמי של איראן, מופיעה בין היתר רשימת "אנשי תקשורת עוינים", הכוללת עיתונאים ישראלים לצד פעילי אופוזיציה איראנים.

בין השמות המופיעים ברשימה נכללים העיתונאים עמית סגל, יוסי מלמן ורז צימט. לצד העיתונאים מופיע גם רזא פהלווי, בנו של השאה האיראני האחרון.

לפי המסמך, הרשויות באיראן מגדירות את הגורמים המופיעים ברשימה כ"גורמים עוינים", וקובעות כי העברת מידע, תמונות או סרטונים לגורמים המופיעים ברשימה עלולה להוביל להעמדה לדין, ובמקרים מסוימים אף לעונשי מאסר בהתאם לחוק האיראני.

עמית סגל התייחס לפרסום וכתב, "כנראה שבכל זאת עשיתי משהו נכון - מסתבר שהמודיעין האירני הכניס אותי לרשימת האנשים שיצירת קשר איתם עשויה להוביל למאסר של שנים רבות".

הוא הוסיף בהומור וכתב: "לישראלים פה, עדיין מותר לכם למסור לי מידע. לאירנים, עזבו אל תסכנו את עצמכם".