חיילים דתיים צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

זמן קצר לפני מועד הגיוס הקרוב קיבלו תלמידי ישיבות ההסדר את שיבוציהם לשירות הצבאי. מרבית השיבוצים הם לחטיבות הלוחמות של צה"ל, ובהן נח"ל, גבעתי, גולני, כפיר והנדסה. מבדיקת ערוץ 7 עולה כי לקראת גיוס אוגוסט שובצו תלמידי ישיבת אלון מורה וישיבת שדרות לחיל ההנדסה. תלמידי ישיבת אבינועם באביתר, ישיבת דרך חיים בקריית גת, ישיבת כרם ביבנה, ישיבת בית שאן וישיבת אור וישועה שובצו לחטיבת כפיר. תלמידי ישיבת טפחות, ישיבת ההסדר בקריית גת וישיבת תקוע שובצו לחטיבת גבעתי. תלמידי ישיבת הר עציון וישיבת ראשון לציון שובצו לחטיבת הנח"ל. תלמידי ישיבת ניר וישיבת אורות שאול שובצו לחטיבת גולני. בנוסף, קבוצה מתלמידי ישיבת גבעת אולגה וישיבת אבינועם שובצה למסלול צמ"ה.