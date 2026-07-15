הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (רביעי) את מדד מחירי הדירות, ממנו עולה כי מחירי הדירות בישראל ירדו ב-1.0% בחודשים אפריל-מאי 2026, בהשוואה לעסקאות שבוצעו בחודשים מרץ-אפריל.

מדובר בירידה במדד הכולל דירות חדשות ודירות יד שנייה, בניכוי שינויי איכות.

גם במבט שנתי נמשכת מגמת הירידה. מהשוואת העסקאות שבוצעו באפריל-מאי 2026 לאלה שבוצעו בתקופה המקבילה אשתקד עולה כי מדד מחירי הדירות ירד ב-2.0%.

דו"ח הלמ"ס המלא

בלמ"ס מציינים כי מדובר באחת מתקופות הירידה השנתית שנרשמו בעשור האחרון, לאחר ירידות שנרשמו בשנת 2018 ובמחצית השנייה של שנת 2023.

בחלוקה למחוזות נרשמה הירידה החדה ביותר במחוז תל אביב, שם ירדו המחירים ב-2.3%, ואחריה ירושלים עם ירידה של 1.8%. במחוז חיפה ירדו המחירים ב-0.5%, במחוז צפון ב-0.3%, בעוד שבמחוזות מרכז ודרום לא חל שינוי.

בהשוואה שנתית נרשמו ירידות במחוזות מרכז (3.2%-), חיפה (2.6%-), תל אביב (2.5%-) ודרום (0.5%-), ולעומת זאת עליות במחוז צפון (1.4%) ובמחוז ירושלים (0.3%).

גם בשוק הדירות החדשות נרשמה ירידה, אם כי מתונה יותר. מדד מחירי הדירות החדשות ירד ב-0.1% לעומת התקופה הקודמת. עם זאת, שיעור העסקאות שבוצעו במסגרת תוכניות סבסוד ממשלתי עלה מ-34.6% ל-37.5%, ובניכוי עסקאות אלה נרשמה דווקא עלייה של 0.2% במחירי הדירות החדשות.

עוד עולה מהנתונים כי בהשוואה לאפריל-מאי 2025 ירד מדד מחירי הדירות החדשות ב-3.9%. בנוסף מציינת הלמ"ס כי בחמש השנים האחרונות עלו מחירי הדירות החדשות ב-29.9%, לעומת עלייה מצטברת של 31.2% בכלל מחירי הדירות.