המשבר בקואליציה סביב חוק פיצול סמכויות היועצת המשפטית לממשלה הסתיים הערב (רביעי), לאחר שדרישת חבר הכנסת משה גפני התקבלה וחברי דגל התורה הודיעו כי יצביעו בעד החוק.

דקות לפני ההצבעה איימה סיעתו של גפני להצביע נגד החוק אם לא תקודם החלטת הממשלה לתקצב את הגננות החרדיות. במפלגה התנו את תמיכתם בקידום התקצוב, בעוד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התנגד לקידום המהלך.

במהלך המשבר תקפה מפלגת הציונות הדתית בחריפות את גפני. במפלגה טענו כי התנגדות לחוק תעניק ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אפשרות להמשיך בתפקידה ללא השינוי שמבקשת הקואליציה לקדם.

בהודעת המפלגה נכתב, "גלי בהרב מיארה שולחת זר פרחים לגפני, שמעניק לה חסינות, שומר על הדיקטטורה השיפוטית שלה, ומעניק לה אפשרות להמשיך להתעמר בגוש הימין לעוד שנים רבות".

עוד נמסר, "אם גפני וחבריו יפילו את החוק ששם סוף לעריצות היועצת המשפטית לממשלה, הם לא יוכלו להראות את פרצופם ברחוב החרדי. שלא יאיימו".

זמן קצר לאחר מכן התקבלה דרישת החרדים, כאשר הוחלט כי סוגיית תוספת השכר לגננות החרדיות תישאר על סדר יומה של הממשלה, ובהמשך צפוי ראש הממשלה בנימין נתניהו להעלות את הנושא לדיון בממשלה. בעקבות ההבנות הודיעו חברי דגל התורה כי יתמכו בחוק.