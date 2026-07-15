המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) חקרה באזהרה שוטרת מאגף התנועה בחשד לשיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים במסגרת חקירת רצח בניהו רזי ז"ל, שנרצח בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. השוטרת היא קרובת משפחתה של אחת החשודות בפרשה.

לפי החשד, זמן קצר לאחר הרצח נפגשה השוטרת עם שתיים מהחשודות, אשר סיפרו לה על שאירע. במח"ש חושדים כי עוד לפני שנעצרו החשודים היא ביצעה פעולות שהיה בהן כדי לשבש את החקירה, ואף נמנעה מלדווח על המידע שהיה ברשותה לגורמי האכיפה כנדרש.

בתום חקירתה שוחררה השוטרת בתנאים מגבילים, ובהם מעצר בית למשך שלושה ימים, הרחקה למשך שמונה ימים ואיסור ליצור קשר עם מי מהמעורבים בפרשה.

מוקדם יותר היום התיר בית משפט השלום בירושלים לפרסם את שמותיהן של מזל לינור ששון (50) מירושלים ושילת חוטה (19) מבאר שבע, החשודות במעורבות ברצח.

לפי החשד, חוטה הייתה מעורבת בתכנון האירוע והזעיקה את המעורבים לאחר שלטענתה הותקפה בדירה יחד עם בת זוגו לשעבר של רזי, בעוד שששון חשודה כי תיווכה בין המעורבים ובדירתה הצטיידו החשודים בסכינים, אלות ופטיש לפני שהגיעו לזירה.

במשטרה מעריכים כי החשודים בביצוע הרצח, תושבי פסגת זאב, כלל לא הכירו את רזי ונשלחו למקום בעקבות אותה פנייה. החוקרים חושדים עוד כי במהלך התקיפה צפו בת זוגו לשעבר של רזי, ששמה נאסר לפרסום, ולינור ששון במתרחש באמצעות שיחת וידאו, בעוד רזי נדקר למוות וחברו נפצע באורח קל.

חוטה וששון מכחישות את החשדות נגדן וטוענות כי לא ידעו שהחשודים הגיעו לדירה במטרה לרצוח את בניהו רזי ז"ל.