האם בימין מתבשל חיבור פוליטי נוסף לקראת הבחירות? גורמים במערכת הפוליטית טוענים בשיחה עם ערוץ 7 כי מתנהלים מגעים חשאיים בין מפלגת נעם בראשות ח"כ אבי מעוז לבין תנועת אח"י, בראשות החיד"א אברג'יל.

במפלגת נעם מיהרו להכחיש את הדיווחים והבהירו לערוץ 7 כי אין כל שיחות לאיחוד. "נעם מתמודדת עצמאית בבחירות הקרובות, ובקרוב תציג את הנבחרת החדשה ואת קמפיין הבחירות שלה".

אלא שבניגוד להכחשה החד-משמעית של נעם, בתנועת אח"י בחרו שלא לשלול אפשרות של חיבור פוליטי. "תנועת אחי זוכה לתמיכה רבה של קהלים רבים, בהם תלמידי הרב יורם זצוק"ל, עמך בית ישראל, חרדים ומסורתיים. תנועת אחי תתמודד עד הסוף. עם זאת, מתוך הבנה שאסור לסכן את גוש הימין ובמקרה הצורך, נתאחד עם סיעות אחרות".

ההתבטאות הזו צפויה להגביר את ההערכות כי מאחורי הקלעים נבחנות אפשרויות שונות למניעת אובדן קולות בימין, לקראת מערכת בחירות שבה כל מנדט עשוי להיות מכריע.

ברקע הדברים קיימה אמש תנועת אח"י את אירוע ההשקה הרשמי שלה בנתיבות, בהשתתפות אלפי פעילים, ראשי קהילות ותומכים מרחבי הארץ. התנועה, שהוקמה לאור משנתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל ומונהגת בידי בנו החיד"א אברג'יל, הציגה את סדר היום החברתי והרוחני שלה לקראת הבחירות.

בנאומו התמקד החיד"א אברג'יל בפערי החינוך בפריפריה, קרא לשיפור משמעותי בשכר המטפלות במעונות, והתייחס גם לסוגיית הגיוס. לדבריו, "אי אפשר בלי לומדי התורה ואי אפשר בלי החיילים הצדיקים", והוא הזכיר את פסיקותיהם של גדולי ישראל שלפיהן אין להעניק דחיית שירות למי שאינו לומד תורה באופן מלא.

באשר לסיסמת התנועה, "חוזרים לשפיות", הבהיר כי מדובר במסר מאחד ולא מתריס: "זה לא בא להתריס נגד מישהו, זה בא להגיד שצריכים לחזור למקום הנכון".